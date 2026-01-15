Advertisement
trendingNow13074927
Hindi NewsExplainerईरान पर हमले के लिए अमेरिका के पास हैं 5 ऑप्‍शंस, बरसा सकता है आग के गोले

ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के पास हैं 5 ऑप्‍शंस, बरसा सकता है आग के गोले

US Iran Conflict: ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ता जा रहा है, दोनों देश एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं. ऐसे में अगर ट्रंप आदेश देते हैं तो इन ऑप्शंस के जरिए ईरान पर अमेरिका हमले कर सकता है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 15, 2026, 09:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के पास हैं 5 ऑप्‍शंस, बरसा सकता है आग के गोले

Iran America Tension: एक तरफ ईरान में भारी प्रदर्शन हो रहा है वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है. दोनों देश एक दूसरे पर सख्त टिप्पणी कर रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि वही गलती दोहराएं न, जबकि ट्रंप ईरान पर हमले की चेतावनी दे रहे हैं. ये वक्त ईरान के लिए किसी संकट से कम नहीं है, ऐसे में अगर ट्रंप हमले का ऑर्डर देते हैं तो अमेरिका इन तरीकों से ईरान पर हमला कर सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

2500 लोग मारे गए
इस्लामिक रिपब्लिक के रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल गए हैं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरानी अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई के दौरान 2,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. ट्रंप ने पब्लिकली प्रोटेस्ट करने वालों के सपोर्ट में दखल देने का आइडिया दिया है, जिससे वॉशिंगटन और तेहरान के बीच टेंशन बढ़ गया है क्योंकि अशांति सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की पावर पर पकड़ को चैलेंज कर रही है.

कई जगह हैं बेस
ट्रंप के बयानों के बावजूद एनालिस्ट्स चेतावनी देते हैं कि US मिलिट्री स्ट्राइक उल्टा असर डाल सकती है. एक्सपर्ट्स का तर्क है कि बाहरी मिलिट्री प्रेशर से ईरान की लीडरशिप को नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को इकट्ठा करने, प्रोटेस्ट मूवमेंट की लेजिटिमेसी को कमजोर करने और सरकार के आसपास घरेलू सपोर्ट को मजबूत करने का मौका मिल सकता है. यूनाइटेड स्टेट्स की मिडिल ईस्ट में काफी मिलिट्री मौजूदगी है, जिसके बेस और फैसिलिटी ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक में हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कतर में किया था हमला
यह बड़ी मौजूदगी इस रीजन में वॉशिंगटन के लंबे समय से चले आ रहे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को दिखाती है, लेकिन US फोर्स को बदले की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता है. पिछले साल ईरान ने इस रीजन में एक US बेस को निशाना बनाया था, जिससे वॉशिंगटन को ऐसी ही एक फैसिलिटी में स्टाफ कम करना पड़ा था. उसी साल जून में तेहरान ने कतर में अल उदीद बेस पर हमला करके अपनी पहुंच फिर से दिखाई, इस हमले को ईरान ने ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर US के हमलों का बदला बताया था. उस घटना के बाद, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सीनियर एडवाइजर अली शमखानी ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि यह हमला ईरान की किसी भी हमले का जवाब देने की इच्छा और क्षमता दिखाता है.

इन तरीकों से कर सकता है हमला

  1. अगर ट्रंप हमले की इजाजत देते हैं अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स पर कई तरीकों से हमला कर सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान पर बेस से हवाई हमले कर सकता है. जिसमें मिडिल ईस्ट में तैनात B-52 बॉम्बर और फाइटर जेट को ईरानी मिलिट्री ठिकानों पर हमला करने के लिए लगाया जा सकता है. 
  2. इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नेवी-बेस्ड मिसाइल हमले हो सकते हैं. इसके जरिए क्रूज मिसाइलें फारस की खाड़ी में चल रहे एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर या सबमरीन से दागी जा सकती हैं, जो सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकती है. 
  3. वॉशिंगटन गुप्त स्पेशल फोर्स मिशन पर भी विचार कर सकता है. इनमें खास यूनिट शामिल होंगी जो जरूरी मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक एसेट्स के खिलाफ तोड़फोड़ के ऑपरेशन कर सकती है. जिससे बड़े पैमाने पर हमले से बचा जा सकेगा और ईरान की क्षमताएं भी कम हो सकती है. 
  4. US लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेटेड हमले कर सकता है. ऐसे हमले मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी या न्यूक्लियर साइट्स पर फोकस हो सकते हैं, जिनमें से कुछ पर US ने कुछ महीने पहले हमला किया था, जिसका मकसद ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी को और कमजोर करना था.
  5. ड्रोन वॉरफेयर भी शायद एक अहम भूमिका निभा सकता है. हथियारों से लैस ड्रोन का इस्तेमाल बड़े टारगेट पर सटीक हमले करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की जगहें या विरोध प्रदर्शनों को दबाने में शामिल यूनिट शामिल हैं.
About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Iran America Tension

Trending news

चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
BMC Election 2026
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: 'NOTA दबाना मतलब गलत उम्मीदवार की मदद...नागपुर में वोट डालने के बाद RSS प्रमुख का बड़ा बयान
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: 'NOTA दबाना मतलब गलत उम्मीदवार की मदद...नागपुर में वोट डालने के बाद RSS प्रमुख का बड़ा बयान
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
Shashi Tharoor
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
DNA
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
DNA
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
BMC Elections 2026
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
LAC
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Rahul Gandhi News
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज