Iran America Tension: एक तरफ ईरान में भारी प्रदर्शन हो रहा है वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है. दोनों देश एक दूसरे पर सख्त टिप्पणी कर रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि वही गलती दोहराएं न, जबकि ट्रंप ईरान पर हमले की चेतावनी दे रहे हैं. ये वक्त ईरान के लिए किसी संकट से कम नहीं है, ऐसे में अगर ट्रंप हमले का ऑर्डर देते हैं तो अमेरिका इन तरीकों से ईरान पर हमला कर सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

2500 लोग मारे गए

इस्लामिक रिपब्लिक के रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल गए हैं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरानी अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई के दौरान 2,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. ट्रंप ने पब्लिकली प्रोटेस्ट करने वालों के सपोर्ट में दखल देने का आइडिया दिया है, जिससे वॉशिंगटन और तेहरान के बीच टेंशन बढ़ गया है क्योंकि अशांति सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की पावर पर पकड़ को चैलेंज कर रही है.

कई जगह हैं बेस

ट्रंप के बयानों के बावजूद एनालिस्ट्स चेतावनी देते हैं कि US मिलिट्री स्ट्राइक उल्टा असर डाल सकती है. एक्सपर्ट्स का तर्क है कि बाहरी मिलिट्री प्रेशर से ईरान की लीडरशिप को नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को इकट्ठा करने, प्रोटेस्ट मूवमेंट की लेजिटिमेसी को कमजोर करने और सरकार के आसपास घरेलू सपोर्ट को मजबूत करने का मौका मिल सकता है. यूनाइटेड स्टेट्स की मिडिल ईस्ट में काफी मिलिट्री मौजूदगी है, जिसके बेस और फैसिलिटी ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक में हैं.

कतर में किया था हमला

यह बड़ी मौजूदगी इस रीजन में वॉशिंगटन के लंबे समय से चले आ रहे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को दिखाती है, लेकिन US फोर्स को बदले की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता है. पिछले साल ईरान ने इस रीजन में एक US बेस को निशाना बनाया था, जिससे वॉशिंगटन को ऐसी ही एक फैसिलिटी में स्टाफ कम करना पड़ा था. उसी साल जून में तेहरान ने कतर में अल उदीद बेस पर हमला करके अपनी पहुंच फिर से दिखाई, इस हमले को ईरान ने ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर US के हमलों का बदला बताया था. उस घटना के बाद, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सीनियर एडवाइजर अली शमखानी ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि यह हमला ईरान की किसी भी हमले का जवाब देने की इच्छा और क्षमता दिखाता है.

इन तरीकों से कर सकता है हमला