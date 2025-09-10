100 फीट ऊंची लहर, चारों तरफ होगी लाशें ही लाशें...भारत से करीब में आएगा 'महाप्रलय'!
Cascadia Subduction Zone: ओरेगन के तट पर 12 घंटे के भीतर कई भूकंप के झटके दर्ज किए गए. पहला भूकंप 5.8 तीव्रता का था, उसके बाद 2.5 तीव्रता से ऊपर के आफ्टरशॉक आए भूकंप का केंद्र कैस्केडिया सबडक्शन जोन में था, जो एक प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र है और विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक बड़ा भूकंप पैदा कर सकता है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 10, 2025, 04:20 PM IST
Multiple Earthquakes: अमेरिका से बेहद ही डरावनी खबर आई है. यहां ओरेगन के पास समुद्र में 12 घंटे के अंदर कई भूकंप दर्ज किए गए. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, सोमवार रात से दर्जनों झटके महसूस किए गए. सबसे पहला भूकंप 5.8 तीव्रता का था, उसके बाद कई आफ्टरशॉक आए, जिनकी तीव्रता 2.5 से ऊपर रही. भूकंप का केंद्र कैस्केडिया सबडक्शन जोन में था, जो एक बड़ा भूकंपीय क्षेत्र है. वैज्ञानिकों  ने बड़े भूकंप की चेतावनी दी है.

अमेरिका का ये वही इलाका है, जहां समुद्र की जुआन डी फुका प्लेट, उत्तरी अमेरिका की प्लेट के नीचे की तरफ धकेली जा रही है. यह जोन करीब 1,000 किलोमीटर तक फैला है, जो उत्तरी वैंकूवर द्वीप से लेकर उत्तरी कैलिफोर्निया तक जाता है. एक्सपर्ट्स ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यहां किसी समय 9 तीव्रता का बड़ा भूकंप आ सकता है, जो उत्तर-पश्चिमी अमेरिका को हिला सकता है.

वहीं, मंगलवार को उत्तरी कैलिफोर्निया में भी इसी तरह के झटके दर्ज किए गए, जहां करीब आधा दर्जन से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए. तीव्रता सिर्फ 2.5 थी, लेकिन यह क्षेत्र सैन एंड्रियास फॉल्ट पर मौजूद है, जो एक और बड़ा भूकंप आने का खतरा है. यहां सबसे हैरानी की बात यह है कि कैस्केडिया सबडक्शन जोन में पहले भी बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिनमें से आखिरी बड़ा भूकंप 1700 में आया था.

सबडक्शन जोन में 'खौफनाक' भूकंप! 

इसी वजह से इस इलाके में एक और 'खौफनाक' भूकंप आने की आशंका बढ़ गई है. माना जा रहा है कि अगर भूकंप आएगी तो इसकी तीव्रता 9 तक पहुंच सकती है.  जबकि, साइंस में नानकाई गर्त के बारे में प्रकाशित एक स्टडी से पता चला है कि यह सबडक्शन जोन, जहां फिलिपीन सागर प्लेट जापान के नीचे धकेली जा रही है वहां धीमी गति से खिसकने वाले भूकंपों का अनुभव कर रहा है. हालांकि, स्टडी में इसकी तुलना कैस्केडिया फॉल्ट से की गई है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह इतना जोरदार नहीं है कि जिससे यह पता चल सके कि क्या हो रहा है?

100 फुट ऊंची सुनामी: कैस्केडिया कसूर क्या है?

स्टडी में यह चिंता जताई गई है कि अगर कैस्केडिया फॉल्ट बंद रहा, तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकल सकती है, जिससे 9 तीव्रता वाले मेगाथ्रस्ट भूकंप आ सकते हैं. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा भूकंप इस इलाके में आता है, तो 100 फुट ऊंची सुनामी आ सकती है. इससे तटरेखा का करीब आठ फुट हिस्सा तुरंत नष्ट हो जाएगा, और अन्य क्षेत्र धीरे-धीरे पानी में डूब जाएंगे.

यह चेतावनी वर्जीनिया टेक के रिसर्चर के नेतृत्व में एक इंटरनेशनल टीम द्वारा नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित एक अध्ययन में दी गई थी. स्टडी की प्रमुख लेखिका प्रोफेसर टीना ड्यूरा ने कहा, 'यह निश्चित रूप से अमेरिका के लिए एक बहुत ही विनाशकारी घटना होगी. सुनामी आएगी, और यह विनाशकारी होगी.'

'महासुनामी': हजारों लोगों की जाएगी जान

इस स्टडी के मुताबिक, ऐसी किसी भी घटना में डूबने के जोखिम वाले जगहों की लिस्ट में ओरेगन भी शामिल है. यह 'महासुनामी' कनाडा के उत्तरी वैंकूवर द्वीप, अमेरिका के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग और वाशिंगटन, ओरेगन तथा कैलिफोर्निया के तटों को मुतासिर करेगी. संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (फेमा) की ओर से एक और चेतावनी आई है, जिसके मुताबिक कैस्केडिया में अगला बड़ा भूकंप 5,800 लोगों की जान ले लेगा और 1,00,000 लोगों को घायल करेगा, जबकि केवल सुनामी ही 8,000 लोगों की जान ले लेगी. भारी आर्थिक नुकसान भी होगा.

