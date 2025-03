डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर टेंशन, चीन युद्ध के लिए तैयार तो अमेरिका का पलटवार

America-China Tension: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने के फैसले के बाद अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ गया है. चीन ने अमेरिका को किसी भी प्रकार के जंग के लिए तैयार रहने की धमकी दी थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी इसपर पलटवार किया है. इतना ही नहीं, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने खुले तौर पर यह भी ऐलान कर दिया कि चीन के साथ वो जंग के लिए तैयार है.

दरअसल, अमेरिका में स्थित चीनी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा था, 'अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे वह टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या कोई और युद्ध, तो हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं.'

If the U.S. truly wants to solve the #fentanyl issue, then the right thing to do is to consult with China by treating each other as equals.

If war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we’re ready to fight till the end. https://t.co/crPhO02fFE

— Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) March 5, 2025