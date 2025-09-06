लादेन की तरह किम जोंग उन को भी मारने की तैयारी में था अमेरिका, आखिरी समय में कैसे चौपट हुआ प्लान?

North Korea: अमेरिका ने साल 2019 में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की थी. इस जासूसी ऑपरेशन में किम को ढेर करने के लिए आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को साल 2011 में मारने में अहम जिम्मेदारी निभाने वाली अमेरिकी नौसेना SEALs (Sea Air and Land Teams) की टीम की मदद ली गई थी. इस जासूसी ऑपरेशन में अमेरिका ने किम के आसपास रिकॉर्डिंग डिवाइसेज लगाई थी.

किम को मारने की प्लानिंग

'न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया था. टीम के गलती से नागरिकों की हत्या करने के बाद ऑपरेशन को समाप्त कर दिया गया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मिशन को लेकर हैरानी जताई है. उनका कहना है कि उन्होंने इस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं सुना है. रिपोर्ट के मुताबिक इस खतरनाक ऑपरेशन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना बेहद जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

सेना ने बरसाई गोलियां

'न्यूयॉर्क टाइम्स' के मुताबिक कई महीनों तक इस मिशन के लिए काफी अभ्यास किया गया, लेकिन इसके बाद भी मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया. जानकारी के अनुसार टीम पनडुब्बी में तैनात होकर उत्तर कोरिया के लिए निकली थी. वे कई घंटों तक तट के पास रुके. इसके बाद जैसे ही वे किनारे की तरफ बढ़े उन्हें एक नाव नजर आई, जिससे एक शख्स सुमद्र के अंदर कूदा. अमेरिकी सैनिकों को लगा कि वह नॉर्थ कोरियाई नेवी का एक सिपाही है और उन्होंने गोलियां बरसा दीं.

असफल हुआ मिशन

अमेरिकी सैनिकों ने पास जाकर देखा तो पाया कि वहां कुछ लाशें पड़ी थीं और बोट में ऐसी कोई वर्दी और हथियार भी नहीं थे, जिससे उन्हें साफ पता चल गया कि वह नॉर्थ कोरियाई सैनिक नहीं बल्कि मछुआरे थे. अमेरिकी टीम ने इसके बाद नाव को चाकू से पंचर किया ताकी उन लोगों की लाशें समुद्र के पानी में डूब जाएं और किसी को अमेरिका पर शक भी न हो. अमेरिकी सेना ने बाद में इस घटना की समीक्षा करते हुए मौतों को सही ठहराया. वहीं अमेरिका के इस असफल अभियान को सामने नहीं आने दिया गया.

FAQ

अमेरिका में क्या था ऑपरेशन?

क्यों असफल हुआ ऑपरेशन?

