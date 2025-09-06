 लादेन की तरह किम जोंग उन को भी मारने की तैयारी में था अमेरिका, आखिरी समय में कैसे चौपट हुआ प्लान?
लादेन की तरह किम जोंग उन को भी मारने की तैयारी में था अमेरिका, आखिरी समय में कैसे चौपट हुआ प्लान?

US Plan To Kill Kim Jong Un: अमेरिका ने आतंकी ओसामा बिन लादेन की तरह नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को मारने की प्लानिंग की थी, जो बुरी तरह विफल हुआ. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 06, 2025, 12:23 PM IST
लादेन की तरह किम जोंग उन को भी मारने की तैयारी में था अमेरिका, आखिरी समय में कैसे चौपट हुआ प्लान?

North Korea: अमेरिका ने साल 2019 में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की थी. इस जासूसी ऑपरेशन में किम को ढेर करने के लिए आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को साल 2011 में मारने में अहम जिम्मेदारी निभाने वाली अमेरिकी नौसेना SEALs (Sea Air and Land Teams) की टीम की मदद ली गई थी. इस जासूसी ऑपरेशन में अमेरिका ने किम के आसपास रिकॉर्डिंग डिवाइसेज लगाई थी. 

किम को मारने की प्लानिंग 
'न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया था. टीम के गलती से नागरिकों की हत्या करने के बाद ऑपरेशन को समाप्त कर दिया गया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मिशन को लेकर हैरानी जताई है. उनका कहना है कि उन्होंने इस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं सुना है. रिपोर्ट के मुताबिक इस खतरनाक ऑपरेशन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना बेहद जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.    

ये भी पढ़ें- कनाडा ने माना भारत के खिलाफ अपनी ही धरती में पाल रहा आतंकवाद, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट 

सेना ने बरसाई गोलियां 
'न्यूयॉर्क टाइम्स' के मुताबिक कई महीनों तक इस मिशन के लिए काफी अभ्यास किया गया, लेकिन इसके बाद भी मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया. जानकारी के अनुसार टीम पनडुब्बी में तैनात होकर उत्तर कोरिया के लिए निकली थी. वे कई घंटों तक तट के पास रुके. इसके बाद जैसे ही वे किनारे की तरफ बढ़े उन्हें एक नाव नजर आई, जिससे एक शख्स सुमद्र के अंदर कूदा. अमेरिकी सैनिकों को लगा कि वह नॉर्थ कोरियाई नेवी का एक सिपाही है और उन्होंने गोलियां बरसा दीं. 

ये भी पढ़ें- अब बदल जाएगा पेंटागन का नाम, विश्व युद्ध और आतंकी हमले का गवाह रह चुकी है ये इमारत 

असफल हुआ मिशन 
अमेरिकी सैनिकों ने पास जाकर देखा तो पाया कि वहां कुछ लाशें पड़ी थीं और बोट में ऐसी कोई वर्दी और हथियार भी नहीं थे, जिससे उन्हें साफ पता चल गया कि वह नॉर्थ कोरियाई सैनिक नहीं बल्कि मछुआरे थे. अमेरिकी टीम ने इसके बाद नाव को चाकू से पंचर किया ताकी उन लोगों की लाशें समुद्र के पानी में डूब जाएं और किसी को अमेरिका पर शक भी न हो. अमेरिकी सेना ने बाद में इस घटना की समीक्षा करते हुए मौतों को सही ठहराया. वहीं अमेरिका के इस असफल अभियान को सामने नहीं आने दिया गया.  

FAQ 

अमेरिका में क्या था ऑपरेशन?
अमेरिका ने 2019 में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के खिलाफ एक जासूसी ऑपरेशन की तैयारी की थी. इस ऑपरेशन में अमेरिकी नौसेना SEALs की टीम की मदद ली गई थी, जिन्होंने पहले ओसामा बिन लादेन को मारा था. 

क्यों असफल हुआ ऑपरेशन? 
ऑपरेशन असफल हो गया क्योंकि अमेरिकी टीम ने गलती से कुछ मछुआरों को नॉर्थ कोरियाई सैनिक समझकर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद ऑपरेशन को समाप्त कर दिया गया. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

World News

Trending news

;