/अंतरिक्ष बना बैटलग्राउंड: अमेरिका ने स्पेस में तैनात किए घातक हथियार! खुलासे ने बढ़ाई रूस-चीन की टेंशन

America Deployes Weapon In Space: इजरायल-फिलिस्तीन, रूस-यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया संघर्ष तक दुनिया के कई कोने इस समय जंग से ग्रसित हैं. इस बीच अमेरिका ने अंतरिक्ष में भी हथियार तैनात कर दिए हैं. इसकी जानकारी सोमवार ( 14 सितंबर 2026) को अमेरिकी स्पेस फोर्स की ओर से दी गई. इसके जरिए अमेरिका ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसके पास पृथ्वी के कक्ष यानी ऑर्बिट में हथियारों को तैनात करने की क्षमता है.
न्यूज एजेंसी 'AFP' की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी स्पेस फोर्स के एक प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा,' अमेरिका के पास ऑर्बिट में ऐसे स्पेस कंट्रोल वेपन हैं, जो दुश्मन की कार्रवाई के खिलाफ जॉइंट फोर्स को डिफेंड कर सकते हैं.' हालांकि, प्रवक्ता ने बयान में यह जानकारी नहीं दी कि अंतरिक्ष में किन हथियारों को तैनात किया गया है.
अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अपने बयान में बताया कि स्पेस कंट्रोल में वे मिशन शामिल हैं, जो स्पेस डोमेन में चुनौती देने और उसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हैं. इसमें काइनेटिक और नॉन-काइनेटिक तरीकों के इस्तेमाल से दुश्मन की क्षमताओं को प्रभावित किया जाता है. इन क्षमताओं को मुख्यतौर पर डिफेंस और अटैक के लिए किया जाता है.
बता दें कि अंतरिक्ष की रेस में शामिल होना और स्पेस का सैन्यीकरण करना दोनों ही काफी पुराना है. साल 1957 में रूस के स्पुतनिक को ऑर्बिट में लॉन्च करने के बाद से ही मॉस्को-अमेरिका ने सैटेलाइट में हथियार भेजने और उन्हें नष्ट करने के तरीकों पर काम करना शुरू कर दिया था. एक समय पर स्पेस में न्यूक्लियर वेपन भेजने की सबसे बड़ी चिंता था, लेकि न फिर साल 1967 में कई देशों ने 'आउटर स्पेस ट्रीटी' नाम के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसमें ऑर्बिट में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियारों पर बैन लगा दिया गया.
बैन लगाने के बावजूद अमेरिका, चीन और रूस इस ट्रीटी से बाहर रहकर स्पेस में युद्ध के तरीकों पर काम करने लगे. इसमें दुश्मनों के सैटेलाइट को टारगेट करना भी शामिल है. इसके अलावा सैटेलाइट मिलिट्री कम्युनिकेशन, सर्वलांस और नेविगेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश के सैटेलाइट पर हमला कर उसे निष्क्रिय किया जा सकता है.