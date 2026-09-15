/अंतरिक्ष बना बैटलग्राउंड: अमेरिका ने स्पेस में तैनात किए घातक हथियार! खुलासे ने बढ़ाई रूस-चीन की टेंशन

बता दें कि अंतरिक्ष की रेस में शामिल होना और स्पेस का सैन्यीकरण करना दोनों ही काफी पुराना है. साल 1957 में रूस के स्पुतनिक को ऑर्बिट में लॉन्च करने के बाद से ही मॉस्को-अमेरिका ने सैटेलाइट में हथियार भेजने और उन्हें नष्ट करने के तरीकों पर काम करना शुरू कर दिया था. एक समय पर स्पेस में न्यूक्लियर वेपन भेजने की सबसे बड़ी चिंता था, लेकि न फिर साल 1967 में कई देशों ने 'आउटर स्पेस ट्रीटी' नाम के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसमें ऑर्बिट में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियारों पर बैन लगा दिया गया.