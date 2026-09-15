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अंतरिक्ष बना बैटलग्राउंड: अमेरिका ने स्पेस में तैनात किए घातक हथियार! खुलासे ने बढ़ाई रूस-चीन की टेंशन

US Weapons Deployed In Space: एक तरफ धरती के कई जगहों पर जंग छिड़ी है, तो वहीं अमेरिका ने भी स्पेस में अपना बैटलग्राउंड बना लिया है. अमेरिकी स्पेस फोर्स की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, US ने पृथ्वी के कक्ष में अपने हथियार तैनात कर दिए हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 15, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:54 AM IST
अंतरिक्ष बना बैटलग्राउंड: अमेरिका ने स्पेस में तैनात किए घातक हथियार! खुलासे ने बढ़ाई रूस-चीन की टेंशन

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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