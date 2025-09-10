Trump Tariff: ट्रंप ने मोदी के दोस्त को फुसलाया, कहा- पुतिन को ठिकाने लगाने के लिए अब भारत-चीन के खिलाफ...
Advertisement
trendingNow12915935
Hindi Newsदुनिया

Trump Tariff: ट्रंप ने मोदी के दोस्त को फुसलाया, कहा- पुतिन को ठिकाने लगाने के लिए अब भारत-चीन के खिलाफ...

Tariff Trade War: डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के उस नए दोस्त (यूरोपीय यूनियन) पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं. अमेरिका ने पीएम मोदी के इस नए दोस्त को अपनी बातों में लेकर उनके सामने रूस-यूक्रेन वॉर में हो रहे नुकसान के संकट को बताकर भारत और चीन के खिलाफ 100 फीसदी टैरिफ लगाने की मांग कर दी है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 09:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Trump Tariff: ट्रंप ने मोदी के दोस्त को फुसलाया, कहा- पुतिन को ठिकाने लगाने के लिए अब भारत-चीन के खिलाफ...

World News in English:  रूस-यूक्रेन वॉर में अब व्लादिमीर पुतिन को ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका ने एक नई चाल चली है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से भारत और चीन के खिलाफ 100 फीसदी टैरिफ लगाने की मांग की है. दरअसल अमेरिका की ओर से मिली महंगी टैरिफ डील के बाद पीएम मोदी ने व्यापार के लिए यूरोपीय यूनियन (EU) से मुलाकात की. वहीं यूरोपीय यूनियन का एक डेलीगेशन भी भारत का दौरा करके गया. ऐसे में भारत को अमेरिका के बदले में भारतीय ट्रेड के लिए एक नया साथी तैयार हो रहा है. 

अब ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के उस नए दोस्त (यूरोपीय यूनियन) पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं. अमेरिका ने पीएम मोदी के इस नए दोस्त को अपनी बातों में लेकर उनके सामने रूस-यूक्रेन वॉर में हो रहे नुकसान के संकट को बताकर भारत और चीन के खिलाफ 100 फीसदी टैरिफ लगाने की मांग कर दी है. ट्रंप ने यूरोपीय संघ (EU) के अधिकारियों से साफ कहा है कि अगर उन्हें व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाना है तो चीन और भारत पर 100 फीसदी तक का टैरिफ लगाना जरूरी हो गया है. आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस अपने इस नए गेम प्लान से उन देशों को निशाना बनाना चाहते हैं जो रूस से तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं. 

EU से बातचीत में ट्रंप का भारत-चीन पर निशाना
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिका के अधिकारी और एक यूरोपीय डिप्लोमैट के हवाले से बताया कि ट्रंप ने ईयू के सैंक्शन्स एनवॉय डेविड ओ’सुलिवन और अन्य अधिकारियों के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान यूरोपीय यूनियन से इस बात की मांग की है. ट्रंप ने इस दौरान भारत और चीन पर निशाना साधते हुए तर्क दिया कि रूस की इकोनॉमी का भारत और चीन जैसे देशों की वजह से चल रही है. ये लोग रूस से बड़ी मात्रा में रूसी क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं. यही वजह है कि अमेरिका भारत और चीन जैसे देशों पर दबाव बनाने के लिए 100 फीसदी टैरिफ लगाने की मांग कर रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः मैं अपने दोस्त PM मोदी से बात करने के लिए बेचैन... ट्रेड डील पर ट्रंप का बड़ा बयान

ट्रंप ने इशारों में EU को कही ये बात
सूत्रों के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ (EU) को संकेत दिया है कि अगर ब्रसेल्स कोई ठोस कदम उठाता है तो वाशिंगटन भी उसका साथ देगा. यह पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने यूरोप के फैसलों पर सवाल खड़े किए हों. उन्होंने कहा कि EU अब तक रूस से ऊर्जा आयात पूरी तरह बंद नहीं कर पाया है. आंकड़ों के अनुसार पिछले साल रूस से EU की गैस सप्लाई लगभग 19 फीसदी रही थी. हालांकि, EU का दावा है कि वह जल्द ही इस निर्भरता को खत्म कर देगा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है. ट्रंप के इस बयान ने यूरोप-अमेरिका के बीच कूटनीतिक समीकरणों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है.

ट्रंप के प्रस्ताव से बदल सकती है EU की रणनीति 
अब तक यूरोपीय संघ (EU) रूस को अलग-थलग करने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों पर जोर देता रहा है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नया प्रस्ताव उसे टैरिफ-आधारित रणनीति अपनाने पर मजबूर कर सकता है. वित्तीय अख़बार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप पहले भी कई बार भारत और चीन पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे चुके हैं. ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर EU ट्रंप की लाइन पर चलता है तो वैश्विक व्यापार समीकरणों पर बड़ा असर पड़ सकता है. रूस पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ का यह रास्ता कितना कारगर होगा यह आने वाले समय में साफ होगा.

यह भी पढ़ेंः मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

uschinaindia

Trending news

मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
;