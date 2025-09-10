Trump Tariff: ट्रंप ने मोदी के दोस्त को फुसलाया, कहा- पुतिन को ठिकाने लगाने के लिए अब भारत-चीन के खिलाफ...

World News in English: रूस-यूक्रेन वॉर में अब व्लादिमीर पुतिन को ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका ने एक नई चाल चली है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से भारत और चीन के खिलाफ 100 फीसदी टैरिफ लगाने की मांग की है. दरअसल अमेरिका की ओर से मिली महंगी टैरिफ डील के बाद पीएम मोदी ने व्यापार के लिए यूरोपीय यूनियन (EU) से मुलाकात की. वहीं यूरोपीय यूनियन का एक डेलीगेशन भी भारत का दौरा करके गया. ऐसे में भारत को अमेरिका के बदले में भारतीय ट्रेड के लिए एक नया साथी तैयार हो रहा है.

अब ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के उस नए दोस्त (यूरोपीय यूनियन) पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं. अमेरिका ने पीएम मोदी के इस नए दोस्त को अपनी बातों में लेकर उनके सामने रूस-यूक्रेन वॉर में हो रहे नुकसान के संकट को बताकर भारत और चीन के खिलाफ 100 फीसदी टैरिफ लगाने की मांग कर दी है. ट्रंप ने यूरोपीय संघ (EU) के अधिकारियों से साफ कहा है कि अगर उन्हें व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाना है तो चीन और भारत पर 100 फीसदी तक का टैरिफ लगाना जरूरी हो गया है. आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस अपने इस नए गेम प्लान से उन देशों को निशाना बनाना चाहते हैं जो रूस से तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं.

EU से बातचीत में ट्रंप का भारत-चीन पर निशाना

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिका के अधिकारी और एक यूरोपीय डिप्लोमैट के हवाले से बताया कि ट्रंप ने ईयू के सैंक्शन्स एनवॉय डेविड ओ’सुलिवन और अन्य अधिकारियों के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान यूरोपीय यूनियन से इस बात की मांग की है. ट्रंप ने इस दौरान भारत और चीन पर निशाना साधते हुए तर्क दिया कि रूस की इकोनॉमी का भारत और चीन जैसे देशों की वजह से चल रही है. ये लोग रूस से बड़ी मात्रा में रूसी क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं. यही वजह है कि अमेरिका भारत और चीन जैसे देशों पर दबाव बनाने के लिए 100 फीसदी टैरिफ लगाने की मांग कर रहा है.

ट्रंप ने इशारों में EU को कही ये बात

सूत्रों के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ (EU) को संकेत दिया है कि अगर ब्रसेल्स कोई ठोस कदम उठाता है तो वाशिंगटन भी उसका साथ देगा. यह पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने यूरोप के फैसलों पर सवाल खड़े किए हों. उन्होंने कहा कि EU अब तक रूस से ऊर्जा आयात पूरी तरह बंद नहीं कर पाया है. आंकड़ों के अनुसार पिछले साल रूस से EU की गैस सप्लाई लगभग 19 फीसदी रही थी. हालांकि, EU का दावा है कि वह जल्द ही इस निर्भरता को खत्म कर देगा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है. ट्रंप के इस बयान ने यूरोप-अमेरिका के बीच कूटनीतिक समीकरणों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है.

ट्रंप के प्रस्ताव से बदल सकती है EU की रणनीति

अब तक यूरोपीय संघ (EU) रूस को अलग-थलग करने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों पर जोर देता रहा है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नया प्रस्ताव उसे टैरिफ-आधारित रणनीति अपनाने पर मजबूर कर सकता है. वित्तीय अख़बार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप पहले भी कई बार भारत और चीन पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे चुके हैं. ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर EU ट्रंप की लाइन पर चलता है तो वैश्विक व्यापार समीकरणों पर बड़ा असर पड़ सकता है. रूस पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ का यह रास्ता कितना कारगर होगा यह आने वाले समय में साफ होगा.

