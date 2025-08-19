Trump Video Viral: अलास्को में बैठक शुरु होने से पहले, ट्रंप ने राष्ट्रपति मैक्रों से पुतिन के बारे में कुछ कहा जो माइक में रिकॉर्ड हो गया. दरअसल बैठक शुरु होने से पहले ट्रंप का माइक गलती से चालू रह गया और उन्होंने पुतिन के बारे में जो कहा उसे सुनकर सब हैरान रह गए. बता दें कि ट्रंप ने बैठक शुरु होने से पहले राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के कान में धीरे से कुछ फुसफुसाया. माइक ऑन रह जाने की वजह से उनकी बात सुन ली गई. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बैठक मे कौन-कौन था?

दरअसल, ,सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीक जेलेंस्की के साथ 7 यूरोपीय देशों के नेता व्हाइट हाउस पहुंचे. इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, फिनलैंड की राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, यूरोपीय यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन, और नाटो के महासचिव मार्क रूट शामिल थे.

ट्रंप ने जेलेंस्की के कान में क्या फुसफुसाया?

यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक शुरू होने के पहले ट्रंप और मैक्रों एक-साथ खड़े थे तभी ट्रंप ने पुतिन के बारे में बात करते हुए मैक्रों के कान में फुसफुसाते हुए कहा, 'मुझे लगता है वो(रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन)डील करना चाहते हैं. वह मेरे लिए यह डील करना चाहते हैं. क्या आप इसका मतलब समझते हैं? यह सुनने में अजीब लग रहा है ना?

बैठक पर क्या दी जानकारी?

ट्रंप का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. ट्रंप और मैक्रों के बीच हुई बातचीत वहां मौजूद सभी लोगों ने सुन ली. बता दें कि ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को जल्दी खत्म करने का फैसला किया है. यूरोपीय नेताओं के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म 'Truth' पर बताया, रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की संभावना को लेकर हर कोई बहुत खुश है.

