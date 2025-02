बांग्लादेश को मैं पीएम मोदी पर छोड़ता हूं... डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम क्या इशारा दे दिया?

बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुस्सा जाहिर किया था. अब पीएम नरेंद्र मोदी के सामने जब उनसे बांग्लादेश की यूनुस सरकार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इशारों में एक बड़ा संकेत दे दिया. हां, जब उनसे पूछा गया कि बांग्लादेश में चल रहे संकट में क्या अमेरिकी 'डीप स्टेट' का हाथ है? ट्रंप ने इससे इनकार करते हुए कहा कि मैं बांग्लादेश (का मुद्दा) प्राइम मिनिस्टर मोदी पर छोड़ता हूं. यह कहते हुए वह पीएम मोदी को देखने लगे.

I will leave Bangladesh to PM Modi, says US President Donald Trump in response to a question on Bangladesh; dismisses any role of US deep state in it. pic.twitter.com/ml54d2PxFm

