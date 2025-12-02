अमेरिकी विमान को जमीन खा गई या आसमान निगल गया! क्या किसी टॉप सीक्रेट मिशन पर था प्लेन? कई मुल्कों के कान हुए खड़े

'Doomsday Plane' Vanishes Over Atlantic Ocean: अमेरिकी नौसेना (US Navy) का एक 'डूम्सडे प्लेन' एक रहस्यमयी मिशन पर रवाना होने के बाद अचानक गायब हो गया. लापता होने बाद उसका क्या हुआ? लैंड हुआ या क्रैश! किसी को कोई खबर नहीं है. इस बेहद खास विमान बोइंग E-6B मर्करी की खास अहमियत होने के चलते अटकलों का दौर जारी है. 28 नवंबर की सुबह करीब 8.30 बजे वर्जीनिया बीच पार करने के बाद अटलांटिक महासागर के ऊपर रडार सिस्टम से गायब होने के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

एक्सीडेंट या टॉप-सीक्रेट मिशन, चिंता का विषय क्यों

कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि विमान किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह एक टॉप-सीक्रेट मिशन पर है. E-6B मर्करी प्लेन हमेशा सीक्रेट मोड में काम करता है. बाहर की दुनिया में इसके बारे में लोगों को कम जानकारी होती है.

डूम्सडे प्लेन जो बीच आसमान में बन जाता है न्यूक्लियर कमांड सेंटर!

अपने नाम के अनुरूप अमेरिका का ये खास विमान आमतौर पर आपातकाल स्थिति के समय उतारा जाता है. डूम्सडे प्लेन चाहे वो E-4B हो या लापता हुआ E-6B इन पर किसी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले या परमाणु हमले का असर नहीं होता है. परमाणु युद्ध या वैश्विक आपातकाल की स्थिति होने पर अमेरिका में इस डूम्सडे प्लेन को आसमान में उड़ाया जाता है.

लापता हुआ डूम्सडे प्लेन, 16 ऐसे खास विमानों की फ्लीट का हिस्सा है. इसे न्यूक्लियर वॉर जैसे हालात का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है. प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिहाज से बेहद भरोसेमंद प्लेन है. ये विमान लगातार 35 घंटों से ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है. फ्यूल खत्म होने पर हवा में ही खुद को रिफ्यूल कर सकता है. कई डेक वाले इस खास विमान में कई रूम हैं, मीटिंग रूम, ब्रीफिंग रूम, कम्युनिकेशन सेंटर समेत कई हिस्से होते हैं.

इसी इससे पहले कब-कब दिखा था?

इसी साल इस सीरीज का एक डूम्सडे प्लेन E-4B, 19 जून 2025 को देर रात वाशिंगटन डीसी के पास दिखा था. 9/11 हमले के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अमेरिका का डूम्सडे प्लेन E-4B को उतारा गया था. इसका नेविगेशन हैक करना भी तकरीबन असंभव होता है. जब तक अमेरिकी सरकार का कोई अधिकृत बयान न आ जाए, इसे लेकर अटकलों का दौर चलता रहेगा. अगर ये क्रैश हुआ तो अमेरिका के लिए ये एक बड़ा नुकसान होगा. वहीं अगर ये किसी सीक्रेट मिशन पर है तो भी ये किसी संकट की घड़ी की ओर इशारा करता है.