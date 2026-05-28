ईरान के साथ जंग ने अमेरिका को किया कंगाल, बढ़ी बेरोजगारों की संख्या; 215,000 तक पहुंची भत्ता लेने वालों की तादाद

America Jobless Claims: अमेरिका में पश्चिम एशिया जंग के बीच अब बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है. बता दें कि यहां बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 2,15,000 हो गई है, जो अबतक सबसे ज्यादा है.
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America Inflation: किसी भी देश के लिए जगं करना हमेशा महंगा पड़ता है. हथियारों की खरीदारी, सैनिकों की भर्ती, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट और सप्लाई चेन में बाधा पूरे देश की इकोनॉमी पर काफी असर डालता है. ऐसा ही हाल इन दिनों ईरान के साथ संघर्ष में जुटे अमेरिका का हो रहा है. बता दें कि पश्चिम एशिया जंग के चलते अब अमेरिका में बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है. यहां अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. यह पिछले हफ्ते बढ़कर एक महीने में सबसे ज्यादा लेवल पर पहुंच चुकी है.
अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 23 मई 2026 को वीकेंड में शुरुआती बेरोजगारी दावों में 5,000 की बढ़ोत्तरी हुई. इसके बाद इसकी संख्या बढ़कर 2,15,000 हो गई, जो अप्रैल के मध्य के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर है. वहीं अनइंप्लॉयमेंट बेनिफिट पाने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाने वाले दावों की संख्या पिछले हफ्ते बढ़कर 1.79 मिलियन हो गई. इस उछाल के बावजूद, दोनों ही मेट्रिक्स ऐतिहासिक रूप से लो लेवल के करीब बने हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि लेबर मार्केट, खासतौर से टेक सेक्टर में व्हाइट कॉलर कर्मचारियों की कटौती के बावजूद अब तक फ्लैक्सिबल साबित हुआ है.
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अमेरिका में बेरोजगारी को लेकर 'ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स' एनालिस्ट एलिजा विंगर ने कहा कि मूल रुझान अभी भी स्थिर हैं. उन्होंने कहा,' शुरुआती बेरोजगारी के दावे पिछले साल के लेवल से नीचे बने हुए हैं. AI ड्रिवन ऑटोमेशन की उम्मीदों और बढ़ी हुई जियोपॉलिटिक्श अनिश्चितता का साप्ताहिक बेरोजगारी बीमा दावों की गतिविधि पर अब तक कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है.' नए आवेदनों का फोर वीक मूविंग एवरेज, जो हफ्ते दर हफ्ते के उतार-चढ़ाव को कम करता है, बढ़कर 2,09,000 हो गया. सीजनल एडजस्टमेंट से पहले शुरुआती दावों में पिछले हफ्ते वृद्धि हुई, जिसमें कंसास, मिसौरी और इलिनोइस सबसे आगे रहे.'
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लेबर मार्केट के आंकड़े उसी दिन जारी किए गए हैं जिस दिन एक अलग रिपोर्ट में दिखाया गया कि अप्रैल में अमेरिकी उपभोक्ता खर्च में काफी बढ़ोत्तरी हुई है और एनुअल इंफ्लेशन बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गई है, जो साल 2023 के बाद से उच्चतम स्तर है, क्योंकि पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी ऊर्जा लागत में बढ़त्तरी का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है. इंफ्लेशन के हिसाब से एडजस्टेड डिस्पोजेबल इनकम में लगातार तीसरे महीने गिरावट आई है और व्यक्तिगत बचत दर 2022 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जिससे यह साफ होता है कि परिवार कॉस्ट ऑफ लिविंग से तेजी से दबाव में आ रहे हैं. ये दोनों रिपोर्ट मिलकर बताती है कि इंप्लॉयमेंट मार्केट सतही तौर पर स्थिर बना हुआ है, लेकिन एक ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर काम कर रहा है जहां इंफ्लेशन बढ़ रही है, कंज्यूमर कॉन्फिंडेंस रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और महामारी के दौरान परिवारों द्वारा बनाया गया फाइनेंशियल सपोर्ट लगातार कम होता जा रहा है.
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