Donald Trump: बड़ा धमाका करने को तैयार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहा - 15 नवंबर को करूंगा बड़ी घोषणा

American Ex President Will Announce big on 15 November: अमेरिका से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह 15 नवंबर को फ्लोरिडा में एक बड़ी घोषणा करेंगे. बता दें कि ट्रंप ने अमेरिका में चल रहे मध्यावधि चुनावों में मतदान से एक दिन पहले ओहियो में चुनाव प्रचार के दौरान इस बात के संकेत दिए थे कि वह तीसरी बार राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हो सकते हैं.

मध्यावधि चुनाव में दिए पहले रैली में दिए थे राजनीति में वापसी के संकेत

ट्रंप ने सोमवार रात ओहियो के वांडालिया में एक रैली को संबोधित करते हुए सीनेट के उम्मीदवार जेडी वेंस को मजबूत करने की अपील की. उन्होंने ये भी कहा कि वह चाहते हैं कि कल के महत्व से कुछ भी अलग न हो. इसके बाद उन्होंने अपनी वापसी के संकेत भी दिए थे. मंगलवार को ‘उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को मार-ए-लागो में एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं.’

