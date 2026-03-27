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FBI डायरेक्टर काश पटेल का पर्सनल अकाउंट हैक! ईरानी हैकर्स ने लीक की प्राइवेट फोटोज

Iran Hacked Kash Patel Email Account: ईरान ने जंग के बीच अमेरिकी FBI डायरेक्टर काश पटेल का पर्सनल ईमेल अकाउंट हैक कर लिया है. हैकर्स ने उनकी कुछ तस्वीरें भी इंटरनेट पर अपलोड कर दी. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 27, 2026, 10:24 PM IST
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FBI डायरेक्टर काश पटेल का पर्सनल अकाउंट हैक! ईरानी हैकर्स ने लीक की प्राइवेट फोटोज

Kash Patel Personal Email Hacked: पश्चिम एशिया की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है. मिसाइल-बमों के बाद ये लड़ाई साइबर वॉर तक पहुंच चुकी है. बता दें कि ईरान के एक हैकर ग्रुप ने अमेरिकी FBI डायरेक्टर काश पटेल का पर्सनल ईमेल अकाउंट हैक कर लिया है. इसका दावा खुद हैकर ग्रुप की ओर से किया गया. इस घटना के बाद से अमेरकी जांच एजेंसियां हड़कंप में है और मामले की जांच शुरू की जा रही है. 

FBI डायरेक्टर का ईमेल हैक

'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार ( 27 मार्च 2026) को हैकर्स ग्रुप हंडाला हैक टीम की ओर से दावा किया गया कि वे FBI डायरेक्टर काश पटेल के प्राइवेट ईमेल इनबॉक्स तक पहुंचें. उन्होंने काश पटेल की कुछ तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स भी इंटरनेट पर पब्लिश कर दिए. हैकर ग्रुप ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि पटेल का नाम अब सफलतापूर्वक हैक किए गए पीड़ितों की लिस्ट में शामिल होगा.

ये भी पढ़ें- मिडिल ईस्ट में जंग में कितने लोगों की गई जान, सामने आया डेटा; ईरान में सबसे अधिक मौतें    

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लीक की तस्वीरें 

हैकरों की ओर से पब्लिश की गई काश पटेल की पर्सनल फोटोज में वह सिगार सूंघते-पीते, एक पुरानी कन्वर्टिबल कार में घूमते हुए और एल्कोहल की एक बोतल के साथ मिरर सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. जस्टिस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि पटेल के ईमेल में सेंधमारी हुई है और ऑनलाइन पब्लिश हुई उनकी फोटोज भी असली प्रतीत होती हैं. इस टिप्पणी पर फिलहाल FBI की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.  

ये भी पढ़ें- खिलौना निकला अमेरिका का 'ब्रह्मास्त्र', जंग से भागते ही सामने आई सच्चाई; युद्धपोत में काम की नहीं एक भी चीज   

साइबर अटैक से हड़कंप 

बता दें कि हंडाला खुद को फिलिस्तीन समर्थक सतर्कतावादी हैकरों का समूह कहता है. वेस्टर्न रिसर्चर्स के मुताबिक यह एक फेक नाम है, जो ईरानी सरकार की साइबर खुफिया यूनिट्स इस्तेमाल करती हैं. हंडाला ने हाल ही में मिशिगन के मेडिकल डिवाइसेज और सर्विस प्रोवाइडर स्ट्राइकर (SYK.N) को हैक करने का दावा किया है. इस साइबर अटैक ने अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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