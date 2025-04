अमेरिका में खलिस्तानियों की उल्टी गिनती शुरू, FBI डायरेक्टर काश पटेल ने कहा- जहां भी हो, खोज लाएंगे

Happy Passia Arrest: अमेरिका में भारत के मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल में से एक हरप्रीत सिंह सिर्फ उर्फ हैप्पी पासिया को FBI की ओर से गिरफ्तार किया गया है. पासिया पंजाब में लगातार धमाकों के लिए जिम्मेदार है. इसकी गिरफ्तारी इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के लिए भी बड़ी सफलता है. बता दें कि पासिया महाकुंभ के दौरान खालिस्तानी समूह बब्बर खालसा और ISI के साथ मिलकर आतंकी हमला करने वाला था.

पकड़ा गया हरप्रीत सिंह

अमेरिका में भारतीय मूल के FBI डायरेक्टर काश पटेल ने भारत को भरोसा दिलाया है कि गैंगस्टर से आतंकी बने पासिया की गिरफ्तार के बाद अब न्याय किया जाएगा. काश पटेल ने अपने 'X' अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए कहा,' पकड़ा गया हरप्रीत सिंह, USA में अवैध रूप से रह रहे कथित विदेशी आतंकवादी गिरोह का हिस्सा है, जिसके बारे में हमारा मानना ​​है कि वह भारत और अमेरिका दोनों में पुलिस स्टेशनों पर कई हमलों की योजना बनाने में शामिल था.'

CAPTURED: HARPREET SINGH, part of an alleged foreign terrorist gang here illegally in the United States, who we believe was involved in planning multiple attacks on police stations both in India and the United States.@FBISacramento conducted the investigation coordinating with… pic.twitter.com/JKB1dfjo2P

— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) April 21, 2025