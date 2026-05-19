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कहने को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, लेकिन अपने ही लोग नहीं कर सकते मोबाइल-इंटरनेट का इस्तेमाल; पकड़े गए तो सीधा जाओगे जेल

Internet Ban In This Country: आज के जमाने में जहां बिना मोबाइल फोन और इंटरनेट के कोई भी काम करना मुश्किल है, तो वहीं दुनियाभर में एक ऐसी भी जगह है, जहां इंटरनेट और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर आपको जेल भी हो सकती है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 19, 2026, 02:10 PM IST
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कहने को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, लेकिन अपने ही लोग नहीं कर सकते मोबाइल-इंटरनेट का इस्तेमाल; पकड़े गए तो सीधा जाओगे जेल

Mobile Phone Ban: आज के समय में शायद ही कोई बिना मोबाइल फोन, इंटरनेट और वाई-फाई के आराम से जीवन जी सकता है. टेक्नोलॉजी के जमाने में जबतक हाथ में मोबाइल फोन न हो जिंदगी अधूरी लगने लगती है और बिना सोशल मीडिया के तो 10 मिनट भी रहा नहीं जाता है. अब ऐसी स्थिति में ये सोचना भी असंभव है कि बिना मोबाइल फोन के आखिर कैसे रहा जा सकता है. हालांकि, अब आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक जगह ऐसी भी है, जहां लोग मोबाइल फोन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. 

इंटरनेट पर लगा बैन 

अगर आपको लगता है कि यह देश नॉर्थ कोरिया है, तो आप बिल्कुल गलत हैं. 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के ग्रीन बैंक सिटी में इंटरनेट और वाई फाई पर पूरी तरह बैन लगा हुआ है. अगर आप यहां इन चीजों का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं, तो आपको जेल भी हो सकती है. ग्रीन बैंक सिटी में लगभग 150 के आसपास ही लोग रहते हैं. इंटरनेट के अलावा यहां TV और रिमोट से चलने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है. आखिर इस अमेरिकी शहर में ये सब क्यों बैन है?  

क्यों लगा बैन? 

दरअसल अमेरिका के ग्रीन बैंक सिटी में विश्व का सबसे बड़ा स्टीयरेबल रेडियो टेलिस्कोप मौजूद है, जो इस शहर में देश का बड़ा रिसर्च सेंटर है. साइंटिस्ट यहां टेलिस्कोप के जरिए स्पेस की जानकारी इकट्ठा करते हैं और धरती से सिग्नल भी भेजते हैं, ताकि अंतरिक्ष से कुछ जानकारी मिल सके. यह टेलिस्कोप 13 अरब प्रकाशवर्ष दूर की आवाज को भी कैच करने में सक्षम है. वहीं इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल के चलते रिसर्च में गड़बड़ी आ सकती है, जिसके चलते इस क्षेत्र में इंटरनेट, TV और वायरलेस कनेक्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. 

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दुनिया से अंजान लोग 

'न्यूयॉर्क टाइम्स' के मुताबिक इन टेक्नोलॉजी का एक्सेस न होने के चलते ग्रीन बैंक सिटी के लोगों को दुनिया के बारे में अधिक पता नहीं चल पाता. वहीं इंटरनेट न होने के चलते वे अबतक कई चीजों से अंजान हैं. उन्हें सोशल मीडिया के बारे में बेहद कम जानकारी है. वहीं इंटरनेट के नाम पर यहां केवल ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जो काफी समय लेता है. बता दें किअमेरिकी सरकार ने साल 1958 में ग्रीन बैंक सिटी में ग्रीन बैंक ऑब्जर्वेट्री की स्थापना की थी. तब से लेकर आजतक यहां कई रिसर्च वर्क होते हैं. रिसर्च में किसी तरह की बाधा न आए इसके लिए सरकार ने पूरे इलाके को रेडियो वेव्स से मुक्त कर दिया है.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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