Ground Operation को तैयार अमेरिका! क्या ईरान बनेगा दूसरा वियतनाम? ट्रंप के इस फैसले पर दुनिया की नजर..

Ground Operations: व्हाइट हाउस में ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी चल रही है. इसको लेकर मिडिल ईस्ट में हजारों सैनिकों की तैनाती हुई है. लेकिन क्या आपको पता है कि ये अमेरिका का पहला ग्राउंड ऑपरेशन नहीं है? इससे पहले भी अमेरिका ने कई देशों पर जमीनी कार्रवाई की है, जिसके नतीजे अमेरिका के लिए कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं.
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America War History: मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष 31वें दिन में प्रवेश कर चूका है और युद्ध के हालात दिन-ब-दिन गंभीर होते जा रहे हैं. खबरों के अनुसार, अब अमेरिका ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है. इसको लेकर व्हाइट हाउस में पूरी तैयारी चल रही है. इतना ही नहीं जमीनी कार्रवाई के मद्देनजर, मिडिल ईस्ट में हजारों सैनिक तैनात किए गए हैं. हालांकि, अब तक ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी नहीं मिली है. लेकिन क्या आपको बता है, कि ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका किसी दूसरे देश पर ग्राउंड ऑपेखन करने जा रहा है. विएतनाम युद्ध से लेकर साल 1991 में लड़ा गया खाड़ी युद्ध, अमेरिका के ग्राउंड ऑपेखन से जुड़े कई किस्से इतिहास के पन्नों में छिपे हैं.
अमेरिका ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है. इसके तहत हजारों अमेरिकी सैनिकों और मरीन्स को मिडिल ईस्ट भेजा गया है. जानकारी के मुताबिक ये कोई बड़ा हमला नहीं होगा, बल्कि स्पेशन फोर्सेज द्वारा ईरान के खास ठिकानों, जैसे खर्ग आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आस-पास के इलाकों को निशाना बनाया जाएगा, जिससे वहां मौजूद हथियारों और तेल निर्यात केंद्रों को टारगेट किया जा सके. हालांकि, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेट्री कैरोलीन लिएविट के अनुसार प्रेसीडेंट ट्रंप ने इसको लेकर अब तक कोई फैसला नहीं किया है. लेकिन व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम और धमकियां बंद नहीं करता, तो कड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी.
वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन किया था, लेकिन वहां अमेरिका को सैन्य और रणनीतिक हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, जानकारों का कहना है कि ईरान के साथ युद्ध में भी अमेरिका के साथ कुछ ऐसा ही हो सकता है. वियतनाम युद्ध 1965 से 1975 के बीच उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच लड़ा गया था. इसमें अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम की तरफ से युद्ध लड़ी थी. इस युद्ध में लगभग 58 हजार अमेरिकी सैनिक मारे गए और करीब 30 लाख वियतनामियों की जान चली गई.
1991 का खाड़ी युद्ध, जिसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है. इस युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व में 34 से ज्यादा देशों ने मिलकर कुवैत को मुक्त कराने के लिए इराक से लड़ाई की थी. दरअसल, ईरान के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन कुवैत पर कब्जा करना चाहते थे. लेकिन वह हो नहीं पाया. हालांकि युद्ध के बाद वह सत्ता में बने रहे, लेकिन 2006 में एक मुकदमे के बाद उन्हें सत्ते से हटा कर फांसी दे दी गई. इस युद्ध के बाद अमेरिका महाशक्ति बनकर उभरा.