Advertisement
trendingNow12969551
Hindi Newsदुनिया

फूट गया ट्रंप का वीजा बम, H1B के लिए भरने होंगे 88 लाख, इन लोगों को मिल सकती है छूट

H1B Visa New Rules Affecting Indians: अमेरिका में H1B वीजा के जरिए कई भारतीयों को नौकरी मिलती है. अब इसके नियमों में बदलाव होने के कारण भारतीयों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 21, 2025, 10:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फूट गया ट्रंप का वीजा बम, H1B के लिए भरने होंगे 88 लाख, इन लोगों को मिल सकती है छूट

H1B Visa: भारतीयों के लिए अब अमेरिका में रहकर काम करना और कठिन हो गया है. बता दें कि अमेरिका की ओर से H1B वीजा पर लगाए गए 1 लाख डॉलर यानी 88 लाख रुपये की फीस आज मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 से लागू हो गई है. 70 फीसदी H1B वीजा भारतीयों को मिलता है. ऐसे में आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे भारतीयों को कितनी बड़ी चोट पहुंची होगी. 

USCIS का नोटिस 

यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) की ऑफीशियल वेबसाइट पर जारी नोटिस के मुताबिक 21 सितंबर 2025 की रात 12:01 बजे यानी भारत में सुबह 9:31 बजे या उसके बाद फाइल की गई नई H1B वीजा याचिकाओं के साथ 88 लाख का पेमेंट होना चाहिए.  USCIS ने यह भी साफ किया कि अमेरिकी सरकार फिलहाल शटडाउन में चल रही है ऐसे में सरकारी कामकाज रुके हुए हैं. इसके चलते लेबर कंडिशन एप्लीकेशन (LCA) और टेंपररी लेबर सर्टिफिकेशन (DOL) जैसे डॉक्यूमेंट्स को समय पर लेना मुश्किल हो सकता है. ये दस्तावेज फॉर्म I-129 या I-129CW जमा करने के लिए जरूरी होते हैं. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उसने बाकी सभी जरूरी शर्तें पूरी की थीं, लेकिन सरकारी शटडाउन की वजह से वह समय पर वीजा एप्लीकेशन नहीं कर पाया तो USCIS इसे असाधारण परिस्थिति मानेगा. इस आधार पर USCIS यह तय करेगा कि उस व्यक्ति की देरी को माफ किया जा सकता है या नहीं.   

ये भी पढ़ें- जापानी संसद का ऐतिहासिक फैसला, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री पेशे से रह चुकी हैं बाइकर

Add Zee News as a Preferred Source

किसे मिलेगी छूट? 

USCIS ने कहा कि फाइनेँशियल ईयर 2026 के लिए लीगली H1B वीजा जारी करने की जो रेगुलर लिमिट है (65,000 H-1B वीजा) और अमेरिकी एडवांस डिग्री वालों को छूट के तहत जो लिमिट है (20,000 H-1B वीजा) उतने एप्लीकेशन प्राप्त हो चुके हैं. इसका मतलब यह है कि अब USCIS इन कैटेगरी में और H-1B वीजा एप्लीकेशन स्वीकार नहीं करेगा. USCIS ने यह भी साफ किया है कि 88 लाख रुपये की यह फीस स्टेटस में बदलाव पर लागू नहीं होगी. एजेंसी के अनुसार मौजूदा H1B वीजा होल्डर्स को भी US छोड़ने और वापस आने से नहीं रोका जाएगा.   

ये भी पढ़ें- 'मुझे आप पसंद नहीं हैं और शायद कभी...' ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को देख क्यों चिढ़े ट्रंप? भरी सभा में लगा दी फटकार    

भारतीयों के लिए मुसीबत 

बता दें कि अमेरिकी कंपनियां भारत जैसे देशों से हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स को H1B वीजा के जरिए वहां बुलाकर काम कराती हैं. यह वीजा शुरू में 3 साल के लिए मिलता है और इसे 3 साल और बढ़ाया जा सकता है. हर साल अमेरिका 85,000 H1B वीजा जारी करता है. पहले इस वीजा की फीस लगभग 1,700-4,500 डॉलर तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख डॉलर कर दिया गया है, जिसे कर्मचारियों को नहीं बल्कि कंपनियों को चुकानी होगी. यानी अगर कोई कंपनी किसी भारतीय प्रोफेशनल को अमेरिका में नौकरी दिलाना चाहती है, तो उसे हर व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी रकम चुकानी होगी. इससे भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड यानी अमेरिकी नागरिकता पाने का सपना और मुश्किल हो सकता है.  

FAQ 

H-1B वीजा क्या है? 

यह एक अमेरिकी वीजा है जिसके जरिए कंपनियां विदेशों से कुशल प्रोफेशनल्स को काम के लिए बुलाती हैं.  

अमेरिका हर साल कितने H-1B वीजा जारी करता है? 

अमेरिका हर साल  कुल 85,000 वीजा जारी करता है, जिसमें 65,000 रेगुलर कोटा और 20,000 अमेरिकी मास्टर डिग्री वालों के लिए होता है.

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

H1B visa

Trending news

नाबालिग से सहमति का सवाल ही नहीं, थोड़ा पेनेट्रेशन भी... रेप पर हाई कोर्ट का फैसला
high court news
नाबालिग से सहमति का सवाल ही नहीं, थोड़ा पेनेट्रेशन भी... रेप पर हाई कोर्ट का फैसला
'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले
Udainidhi Stalin
'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले
बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'
बिहार में वोटिंग से पहले ही चूक गई कांग्रेस? RJD से सेटिंग अधूरी, उधर लगा तगड़ा झटका
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में वोटिंग से पहले ही चूक गई कांग्रेस? RJD से सेटिंग अधूरी, उधर लगा तगड़ा झटका
कई राज्यों में पटाखे फूटने के बाद आबोहवा हुई 'जहरीली', जानिए देशभर के मौसम का हाल
Weather
कई राज्यों में पटाखे फूटने के बाद आबोहवा हुई 'जहरीली', जानिए देशभर के मौसम का हाल
RSS को बैन करने को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया?
Siddaramaiah
RSS को बैन करने को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया? "पिछली सरकार ने..."
बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला
DNA
बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला
DNA: योगी दिवाली मना रहे..अखिलेश क्रिसमस याद दिला रहे, सनातन पर्व पर सियासत क्यों?
Diwali
DNA: योगी दिवाली मना रहे..अखिलेश क्रिसमस याद दिला रहे, सनातन पर्व पर सियासत क्यों?
DNA: दिवाली पर जानिए सोन पापड़ी का इतिहास, इस मुस्लिम देश से है गहरा नाता
soan papdi
DNA: दिवाली पर जानिए सोन पापड़ी का इतिहास, इस मुस्लिम देश से है गहरा नाता
मुस्लिम लड़की ने हिंदू टीचर को लगाया गले, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा; दे दी धमकी
DNA
मुस्लिम लड़की ने हिंदू टीचर को लगाया गले, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा; दे दी धमकी