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बम नहीं मच्छरों को बनाया था किलर वेपन, कोल्ड वॉर में USSR के खिलाफ अमेरिका की खौफनाक साजिश; पेंटागन फाइल्स में खुलासा

America Use Mosquitoes As Bio Weapon: अमेरिका ने कोल्ड वॉर के समय मच्छरों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उसने 2 प्रोजेक्ट चलाए. सोवियत संघ को इसकी भनक लग गई थी.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 05, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:18 PM IST
बम नहीं मच्छरों को बनाया था किलर वेपन, कोल्ड वॉर में USSR के खिलाफ अमेरिका की खौफनाक साजिश; पेंटागन फाइल्स में खुलासा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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