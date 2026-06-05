/बम नहीं मच्छरों को बनाया था किलर वेपन, कोल्ड वॉर में USSR के खिलाफ अमेरिका की खौफनाक साजिश; पेंटागन फाइल्स में खुलासा

World News: अमेरिका भले ही आज के समय में खुद को सुपरपावर देश मानता है, लेकिन जंग की बारी आते ही अपनी हार स्वीकार करने के बदले ये देश पीछे न हटने वाले देश को उस स्थिति में छोड़ देता है, जिससे वहां की राजनीतिक व्यवस्था या आम जनता जीवनभर के लिए अस्थिर हो जाती है. जंग के बाद वियतनाम में आर्थिक प्रतिबंध लगाना हो या नेपाम समेत वहां के पेड़-पौधों पर जहरीले केमिकल गिराकर भागना हो, अमेरिका इसमें नंबर वन है. इतना ही नहीं उसने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के बाद वहां आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे. अब एक और खुलासा हुआ है कि उसने कॉल्ड वॉर के समय संक्रमित मच्छरों को जैविक हथियार ( Bio Weapon) के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था.
'डेली मेल' ने 66 पन्नों की एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें बताया गया कि अमेरिकी सेना की ओर से 'प्रोजेक्ट बेलवेदर' नाम का एक सीक्रेट प्रोग्राम चलाया था, जिसमें मच्छरों की तपती गर्मी रेगिस्तानी परिस्थिति में मनुष्यों को काटने की क्षमता का परीक्षण किया गया. यह परीक्षण साल 1959 में सितंबर-अक्टूबर के बीच किया गया था.
इस सीक्रेट प्रोग्राम के तहत आर्मी यह पता लगाना चाहती थी कि क्या मच्छरों को दुश्मन सेना या आम जनसंख्या के खिलाफ एक घातक हथियारों के तौर पर छोड़ा जा सकता है. इस रिपोर्ट को साल 1977 में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और इसे पेंटागन की ऑफीशियल लाइब्रेरी 'डिफेंस टेक्निकल इंफॉर्मेशन सेंटर' की वेबसाइट पर डाला गया था.
मिलिट्री रिसर्चस ने इस सीक्रेट और सेंसिटिव मिशन के लिए खासतौर से एडीज एजिप्टी प्रजाति के मच्छरों को चुना था. ये प्रजाति इंसानों का अपना शिकार बनाकर डेंगू, जीका वायरस, चिकनगुनिया और येलो फीवर जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाती है.
सार्वजनिक की गई इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि लैब में जानबूझकर या दुर्घटनावश फैलाए गए इंफेक्शन की हिस्ट्री से पता चलता है कि संक्रमित मच्छरों का सोच-समझकर दुश्मन के ठिकानों के खिलाफ किया गया इस्तेमाल रणनीतिक रूप से बेहद प्रभावी और विनाशकारी साबित हो सकता है. US आर्मी के जनरलों का मानना था कि यह ट्रेडीशनल बमों के मुकाबले यह तरीका बेहद गुप्त तरीके से दुश्मन को असहाय बना सकता है.
पेंटागन की इस रिपोर्ट से यह भी खुलासा होता है कि अमेरिका 1950 के दशक में और भी कई बड़े मच्छर प्रोजेक्ट्स चला रहा था, जिसमें 'ऑपरेशन ड्रॉप किक' और ' ऑपरेशन बिग बज' शामिल था. 'ऑपरेशन बिग बज' में अमेरिकी सेना की ओर से हवाई जहाजों के जरिए 'कार्वर विलेज' नाम के एक अश्वेत बहुल रिहायशी इलाके में लगभग 3 लाख येलो फीवर वाले मच्छरों को छोड़ा गया था.
कोल्ड वॉर के समय अमेरिका ने 'ऑपरेशन ड्रॉप किक' के जरिए यह भी जानने की कोशिश की थी कि क्या मच्छरों को बायो वेपन की डिलीवरी सिस्टम के तौर पर पूरी तरह डेवलप किया जा सकता है. इस प्रोग्राम के तहत करोड़ों मच्छरों से आर्टिफीशियली प्रजनन कराया गया और उन्हें खुला छोड़कर उनके ट्रेवल डिस्टेंस और विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने की अवधि समेत इंसानों को ढूंढकर उन्हें काटने की आदतों को बारीकी से चेक किया गया.
सेना ने मच्छरों को सीधे तौर पर संक्रमित न करके एक ऐसा ढांचा तैयार किया, जिसमें जरूरत पड़ने पर घातक वायरस लोड करके इन्हें सीधा जंग के मैदान में छोड़ा जा सके. वैज्ञानिकों ने पाया कि ये मच्छर इंसानों को ढूंढने में भी एक्सपर्ट हैं. रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने उटाह के डगवे प्रोविंग ग्राउंड नाम के एक बेहद सूखे और खुले रेगिस्तानी क्षेत्र में 52 लाइव ट्रायल किए थे. अमेरिका के इस काले कारनामों की भनक सोवियत संघ (USSR) को लग गई थी. फाइलों में पता चला कि साल 1982 में सोवियत संघ की प्रमुख मैगजीन 'लिटरेरी गैजट' ने इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल लिखकर US पर सीधे आरोप लगाए थे.