/बम नहीं मच्छरों को बनाया था किलर वेपन, कोल्ड वॉर में USSR के खिलाफ अमेरिका की खौफनाक साजिश; पेंटागन फाइल्स में खुलासा

World News: अमेरिका भले ही आज के समय में खुद को सुपरपावर देश मानता है, लेकिन जंग की बारी आते ही अपनी हार स्वीकार करने के बदले ये देश पीछे न हटने वाले देश को उस स्थिति में छोड़ देता है, जिससे वहां की राजनीतिक व्यवस्था या आम जनता जीवनभर के लिए अस्थिर हो जाती है. जंग के बाद वियतनाम में आर्थिक प्रतिबंध लगाना हो या नेपाम समेत वहां के पेड़-पौधों पर जहरीले केमिकल गिराकर भागना हो, अमेरिका इसमें नंबर वन है. इतना ही नहीं उसने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के बाद वहां आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे. अब एक और खुलासा हुआ है कि उसने कॉल्ड वॉर के समय संक्रमित मच्छरों को जैविक हथियार ( Bio Weapon) के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था.