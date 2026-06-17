West Asia War: अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम और शांति समझौते को लेकर एक फ्रेमवर्क पेश किया गया है. 'ब्लूमबर्ग' की रिपोर्ट के मुताबिक 14 प्वॉइंट्स का यह समझौता अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है. इसमें होर्मुज स्ट्रेट को खोलना और ईरान को फाइनेंशियल हेल्प देना शामिल है. इसके अलावा तेहरान ने परमाणु हथियार न बनाने की कमिटमेंट भी दी है.
समझौते के 14 बिंदु
1. ईरान और अमेरिका के साथ वर्तमान जंग में उनके सहयोगी इस बात पर सहमत हैं कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग तत्काल और स्थायी रूप से खत्म हो. दोनों पक्ष ने एक-दूसरे के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाई न करने और बल प्रयोग न करने की कमिटमेंट दी है. फाइनल एग्रीमेंट इसे और दूसरे आर्टिकल्स को कंफर्म करेगा.
2. दोनों देश एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर सहमत हैं।
3. ईरान और अमेरिका 60 दिनों के अंदर अंतिम समझौते की दिशा में काम करने पर सहमत हुए और अगर दोनों पक्ष सहमत हों, तो इसे बढ़ाने का विकल्प भी मौजूद है.
4. समझौते पर हस्ताक्षर होते ही US नेवी ब्लॉकेड हटा लेगा और ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की बाधा खड़ी नहीं करेगा. समुद्री यातायात ( Maritime Traffic) को 30 दिनों के अंदर जंग से पहले की स्थिति पर बहाल किया जाएगा. अमेरिका अंतिम समझौते के 30 दिनों के अंदर आसपास के क्षेत्रों से अपनी सेना भी वापस बुला लेगा.
5. ईरान 30 दिनों के अंदर फारस की खाड़ी और ओमान सी के जरिए मर्चेंट शिपिंग के आवागमन को जंग से पहले की स्थिति पर बहाल करने के लिए कदम उठाएगा, जिसमें तकनीकी मुद्दों का समाधान और बारूदी सुरंगों को साफ करना शामिल है.
6. अमेरिका अपने क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्वास और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की धनराशि से एक योजना तैयार करेगा. अंतिम समझौते के तहत 60 दिनों के अंदर डीटेल्ड प्रोसेस पर सहमति बन जाएगी.
7. अमेरिका फाइनल एग्रीमेंट के तौर पर ईरान पर लगे सैंक्शन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेगा. इसमें युनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ( UNSC) के उपाय, IAEA से जुड़े प्रतिबंध और अमेरिका के सभी एकतरफा प्रतिबंध शामिल हैं.
8. ईरान का कहना है कि वह परमाणु हथियार तैयार नहीं करेगा. वहीं दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं संवर्धित की गई सामग्री के मैनेजमेंट और ईरान की आवश्यकताओं समेत परमाणु से जुड़े अन्य मुद्दों का निपटारा अंतिम समझौते में किया जाएगा.
9. जब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो जाता, दोनों पक्ष यथास्थिति ( Status Quo) बनाए रखने पर सहमत हैं. ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में बदलाव नहीं करेगा और अमेरिका नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा या क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति नहीं बढ़ाएगा.
10. प्रतिबंध हटने तक अमेरिका की ओर से ईरान को कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रांपोर्ट के इंपोर्ट की अनुमति देने वाली सर्विसेज में छूट देगा.
11. अमेरिका की ओर से ईरान के सेंट्रल बैंक के तहत सहमत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जमे हुए या प्रतिबंधित ईरानी धन को जारी करने और उन्हें इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने के लिए काम करेगा.
12. दोनों पक्ष इंप्लीमेंटेशन की सर्विलांस करने और फाइनल एग्रीमेंट को मॉनिटर करने के लिए एक मकैनिज्म सेटअप करेंगे.
13. इंप्लीमेंटेशन के बाद ईरान और अमेरिका अंतिम समझौते के बाकी बचे हिस्से पर बातचीत शुरू करेंगे.
14. अंतिम समझौते को युनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बाध्यकारी प्रस्ताव के जरिए अप्रूवल के लिए पेश किया जाएगा.