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पीछे हटेगी सेना, तेहरान को मिलेंगे अरबों डॉलर... US-ईरान समझौते की 14 शर्तों का TEXT हुआ वायरल

America-Iran Peace Deal: अमेरिका और ईरान जल्द ही शांति समझौते की ओर बढ़ते दिख रहे हैं. इसको लेकर 14 प्वॉइंट्स का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है. हालांकि, इसे आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 17, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:42 PM IST
पीछे हटेगी सेना, तेहरान को मिलेंगे अरबों डॉलर... US-ईरान समझौते की 14 शर्तों का TEXT हुआ वायरल

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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