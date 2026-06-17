West Asia War: अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम और शांति समझौते को लेकर एक फ्रेमवर्क पेश किया गया है. 'ब्लूमबर्ग' की रिपोर्ट के मुताबिक 14 प्वॉइंट्स का यह समझौता अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है. इसमें होर्मुज स्ट्रेट को खोलना और ईरान को फाइनेंशियल हेल्प देना शामिल है. इसके अलावा तेहरान ने परमाणु हथियार न बनाने की कमिटमेंट भी दी है.