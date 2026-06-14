/60 दिनों के लिए थमेगी जंग, खुलेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज; ईरान-यूएस में बड़ा समझौता, MoU की खास बातें

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित समझौता ज्ञापन (MoU) को लेकर चर्चाएं तेज हैं. हालांकि इस समझौते की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न रिपोर्ट्स में इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं का जिक्र किया जा रहा है. माना जा रहा है कि प्रस्तावित समझौते का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में तनाव कम करना और टकराव को नियंत्रित करना है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रस्तावित MoU में सभी मोर्चों पर 60 दिनों तक शांति बनाए रखने का प्रावधान हो सकता है. इसमें लेबनान से जुड़े संघर्ष भी शामिल बताए जा रहे हैं. इस अवधि का मकसद कूटनीतिक वार्ता के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना होगा.
प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी के लिए पूरी तरह खोलने और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक प्रतिबंधों को समाप्त करने जैसे प्रावधान शामिल होने की बात कही जा रही है. यह मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.
सूत्रों के अनुसार, 60 दिनों की इस अवधि के दौरान ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को लेकर तकनीकी स्तर की बातचीत शुरू की जा सकती है. साथ ही ईरान की ओर से परमाणु हथियार विकसित न करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता भी इस समझौते का हिस्सा हो सकती है. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यदि ईरान समझौते की शर्तों का सत्यापित रूप से पालन करता है, तो अमेरिका चरणबद्ध तरीके से कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दे सकता है. इसके अलावा ईरान के जमे हुए वित्तीय संसाधनों को भी जारी करने पर विचार किया जा सकता है.
इस प्रस्तावित समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इजरायल इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल नहीं है. इजरायली नेतृत्व पहले ही संकेत दे चुका है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा मानता है और जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखेगा.
फिलहाल प्रस्तावित MoU को लेकर न तो अमेरिका और न ही ईरान की ओर से विस्तृत आधिकारिक घोषणा की गई है. ऐसे में समझौते से जुड़ी जानकारियों को अंतिम या पुष्ट तथ्य मानने से पहले आधिकारिक बयान का इंतजार करना आवश्यक होगा.