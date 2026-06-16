America Iran Peace Deal: ईरान और अमेरिका में फिलहाल सहमति बन गई है. इस सहमति के बाद दुनियाभर में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है. दोनों देशों ने शांति को लेकर डिजिटिल साइन किया है. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने कभी न्यूक्लियर वेपन न रखने पर सहमति जताई है और अमेरिका ईरान को 300 मिलियन डॉलर दे रहा है. ये डेमोक्रेट्स द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज है.
अमेरिका के साथ जंग में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है. ईरान के कई मशहूर शहर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं. कहा जा रहा है कि शांति समझौते के तहत ईरान को अमेरिका 300 अरब डॉलर देने का वादा किया है और तेहरान को तत्काल 24 अरब डॉलर मिलेंगे. इतना ही नहीं ये भी चर्चा है कि परमाणु हथियार न बनाने के अपने वादे को ईरान का फिर से दोहराया है.
जैसे ही ये चर्चा शुरू हुई, इसपर अमेरिका में ही बवाल कटने लगा, अमेरिका के डेमोक्रेट सांसद क्रिस मर्फी ने कहा है कि अगर ईरान के साथ कोई अंतिम समझौता होता है, तो वह तेहरान के सामने ‘सरेंडर’ जैसा लगेगा. फिर भी ऐसे समझौते का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध जारी रहने से अमेरिका और कमजोर होगा.
इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सफाई पेश करते हुए कहा कि ईरान ने कभी न्यूक्लियर वेपन न रखने पर सहमति जताई है. अमेरिका ईरान को 300 मिलियन डॉलर दे रहा है, ये डेमोक्रेट्स द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज है. ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि जो समझौते हुए हैं क्या उसमें इस बात की चर्चा नहीं थी? बता दें कि इस समझौते को लागू करने के लिए एक निगरानी तंत्र बनाया जाएगा.
रॉयटर्स के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने इस समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए. वाशिंगटन और तेहरान दोनों ने पुष्टि कर दी है कि समझौता हो गया है. अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि समझौते की शर्तें अगले कुछ दिनों में सार्वजनिक कर दी जाएंगी. जबकि प्रत्यक्ष समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रम 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होने की उम्मीद है.