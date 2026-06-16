इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सफाई पेश करते हुए कहा कि ईरान ने कभी न्यूक्लियर वेपन न रखने पर सहमति जताई है. अमेरिका ईरान को 300 मिलियन डॉलर दे रहा है, ये डेमोक्रेट्स द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज है. ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि जो समझौते हुए हैं क्या उसमें इस बात की चर्चा नहीं थी? बता दें कि इस समझौते को लागू करने के लिए एक निगरानी तंत्र बनाया जाएगा.