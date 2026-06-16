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क्या ईरान रख पाएगा परमाणु हथियार और US से मिलेंगे 300 मिलियन डॉलर? शांति समझौते पर उठे सवाल; ये बोले डोनाल्ड ट्रंप?

America Iran Peace Deal: अमेरिका और ईरान के बीच डिजिटल साइन हुआ है. कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान को जो नुकसान पहुंचाया है. उसकी भरपाई करेगा, जैसे ही इसकी चर्चाएं शुरू हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 16, 2026, 06:34 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:53 AM IST
क्या ईरान रख पाएगा परमाणु हथियार और US से मिलेंगे 300 मिलियन डॉलर? शांति समझौते पर उठे सवाल; ये बोले डोनाल्ड ट्रंप?

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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