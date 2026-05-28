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Hindi Newsदुनियाफिर शुरू हो गई जंग? अमेरिकी हमलों से तिलमिलाया ईरान, US एयरबेस पर किए ताबड़तोड़ हमले

फिर शुरू हो गई जंग? अमेरिकी हमलों से तिलमिलाया ईरान, US एयरबेस पर किए ताबड़तोड़ हमले

America Iran Tension: अमेरिका और ईरान की परिस्थितियां सामान्य होने का नाम ही नहीं ले रही है. बंदर अब्बास हवाई अड्डे के बाहरी इलाके में हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 28, 2026, 01:51 PM IST
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फिर शुरू हो गई जंग? अमेरिकी हमलों से तिलमिलाया ईरान, US एयरबेस पर किए ताबड़तोड़ हमले

Iran Attacks US Airbase: अमेरिका और ईरान में आज भी तनाव बरकरार है, दोनों देश एक दूसरे पर जमकर हवाई फायरिंग कर रहे हैं. आज अमेरिका ने बंदर अब्बास हवाई अड्डे के बाहरी इलाके में हमला किया, जिसके बाद ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने एक अमेरिकी बेस पर हमला किया. अमेरिका और ईरान में लगातार शांति की पहल की जा रही है लेकिन अब भी मसले का हल नहीं निकल पाया है. 

ईरानी मीडिया आउटलेट के अनुसार IRGC ने एक बयान में कहा कि आज हमलावर अमेरिकी सेना ने हवाई मिसाइलों का इस्तेमाल करके बंदर अब्बास हवाई अड्डे के बाहरी इलाके में एक जगह पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरानी सेना ने अमेरिकी एयरबेस को को निशाना बनाया, ये वही बेस था जिसके जरिए अमेरिका ने हमला किया था. 

अमेरिका और ईरान के बीच हमलों का यह नया दौर तब शुरू हुआ, जब गुरुवार को ईरानी मीडिया ने होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी और अमेरिकी सेनाओं के बीच गोलीबारी की खबर दी. तेहरान ने कहा कि उसकी नौसेना ने उन जहाजों का सामना किया जो बिना किसी तालमेल के इस रणनीतिक जलमार्ग को पार करने की कोशिश कर रहे थे.

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ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तसनीम ने एक "विश्वसनीय सैन्य सूत्र" का हवाला देते हुए बताया कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना ने एक अमेरिकी टैंकर पर गोलीबारी की, यह टैंकर अपना रडार सिस्टम बंद करके होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहा था. तसनीम ने आगे बताया कि अमेरिकी सेनाओं ने बंदर अब्बास के आसपास के एक इलाके में गोलीबारी करके जवाबी कार्रवाई की. 

वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दोस्त देश ओमान को धमकाते हुए ट्रंप ने कहा है कि अगर वह फिर से होर्मुज स्ट्रेट खोलने में ईरान का साथ देता है तो अमेरिका ओमान पर भी हमला कर देगा. व्हाइट हाउस में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह ईरान और ओमान के बीच किसी अस्थायी समझौते को मानेंगे, इस पर ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट सभी देशों के लिए खुला रहना चाहिए, ओमान को ठीक से काम करना चाहिए, वरना हम उन्हें उड़ा देंगे.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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