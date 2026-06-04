ट्रंप की डिप्लोमैटिक जीत? इजरायल- लेबनान में सीजफायर; किस बात पर बनी सहमति?

Lebanon Israel Ceasefire: अमेरिका की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद इजरायल और लेबनान युद्धविराम को लागू करने पर सहमत हो गए हैं. इसके लिए ये भी शर्त रखी गई है कि हिज्बुल्लाह पूरी तरह से फायरिंग बंद कर दे.
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America Iran Tension: बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान पर हमला करने की वजह से नेतन्याहू को भला-बुरा कहा था. यहां तक कि ये भी कह दिया था कि मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते. ट्रंप लगातार नेतन्याहू को लेबनान पर हमले से रोक रहे थे. अब अमेरिका की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद इजरायल और लेबनान युद्धविराम को लागू करने पर सहमत हो गए हैं. इसके लिए ये भी शर्त रखी गई है कि हिज्बुल्लाह पूरी तरह से फायरिंग बंद करे और दक्षिणी लेबनान से अपने सभी लड़ाकों को हटा ले.
ट्रंप लगातार कर रहे थे कोशिश
ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे थे कि दोनों में सीजफायर हो जाए, क्योंकि लेबनान की वजह से ही काफी हद तक अमेरिका और ईरान में सहमति नहीं बन पा रही थी. बता दें कि इजरायल और हिज्बुल्लाह एक-दूसरे पर हमले करते रहे हैं. इस मसले को लेकर US स्टेट डिपार्टमेंट में करीब 9 घंटे की बातचीत हुई, इसके बाद दोनों देशों ने जून के चौथे सप्ताह तक एक बड़े राजनीतिक और सुरक्षा समझौते की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई.
साथ ही साथ दोनों देश पायलट जोन बनाने पर भी सहमत हुए हैं. यह एक ऐसा इलाका है जहां पर केवल लेबनानी सेना का नियंत्रण होगा और किसी भी गैर-सरकारी सशस्त्र संगठन को वहां काम करने की अनुमति नहीं होगी.
वहीं इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर ने कहा था कि अगर हिजबुल्लाह की ओर से हमला होता है, तो अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए इजरायल भी चुप नहीं बैठेगा. वह आतंकियों की मांद में घुसकर उन्हें वहीं पर ढेर करेगा.
लेबनान पर हमले की वजह से ट्रंप गुस्से में थे, उन्होंने फोन पर नेतन्याहू से कहा था, 'तुम फकिंग क्रेजी हो. अगर मैं न होता तो तुम जेल में होते. मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं. अब सब तुमसे नफरत करते हैं. इस वजह से सब इजरायल से नफरत कर रहे हैं.
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