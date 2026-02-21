टैरिफ के बाद अब ईरान पर भी मुंह की खाएंगे ट्रंप! अमेरिकी संसद में होने वाली बड़ी वोटिंग का क्या है मतलब?

America Iran Tension: अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है. इसी बीच अमेरिका के कांग्रेसी संसद ट्रंप को रोकने की योजना बना रहे हैं. वो मतदान करने वाले हैं.
Donald Trump: अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, ट्रंप ईरान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं. ईरान का भी कहना है कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है, इसी बीच अमेरिका के कांग्रेसी संसद ट्रंप को रोकने की योजना बना रहे हैं. सांसद वोटिंग करने वाले हैं, ये मतदान इसलिए होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बिना कांग्रेस की मंजूरी के ईरान पर हमला करने की शक्ति को रोका जाए या नहीं. ऐसी योजना ऐसे समय पर बनाई जा रही है जब US मिलिट्री ईरान से जंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. दूसरी तरफ टैरिफ वाले मसले पर भी ट्रंप को बड़ा झटका लगा है.
कांग्रेस के मेंबर्स में ट्रंप के कुछ साथी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स भी शामिल हैं, उन्होंने बार-बार ऐसे प्रस्ताव पास करने की कोशिश की है. हालांकि वो नाकाम रहे हैं. ये प्रस्ताव ऐसे थे कि बिना सांसदों की मंजूरी के बिना विदेशी सरकारों के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई करने से रोकेंगे.
किसे है युद्ध में सैनिक भेजने का पावर
US संविधान नेशनल सिक्योरिटी कारणों से लिमिटेड हमलों को छोड़कर US सैनिकों को युद्ध में भेजने की पावर कांग्रेस को देता है प्रेसिडेंट को नहीं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ट्रंप हमले का ऑर्डर देते हैं तो मिलिट्री लगातार ऑपरेशन की संभावना के लिए तैयारी कर रही है. ट्रंप के रिपब्लिकन के पास सीनेट और हाउस दोनों में थोड़ी मेजॉरिटी है और उन्होंने प्रस्तावों को यह कहते हुए रोक दिया है कि कांग्रेस को ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी पावर्स पर रोक नहीं लगानी चाहिए.
पेश किया था प्रस्ताव
वर्जीनिया के डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम केन और केंटकी के रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल ने पिछले महीने के आखिर में सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें ईरान के खिलाफ दुश्मनी को तब तक रोकने की बात कही गई थी, जब तक कि कांग्रेस की तरफ से युद्ध की घोषणा से साफ तौर पर इसकी इजाजत न मिल जाए. केन ने एक बयान में कहा कि अगर मेरे कुछ साथी युद्ध का समर्थन करते हैं, तो उनमें युद्ध के लिए वोट करने की हिम्मत होनी चाहिए, और अपने वोटर्स द्वारा जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. हालांकि केन के एक सहयोगी ने कहा कि अभी तक कोई टाइमटेबल नहीं है कि सीनेट इस प्रस्ताव पर कब विचार कर सकती है