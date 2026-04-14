देखता रह गया अमेरिका, होर्मुज में चीन ने कर दिया खेल; ट्रंप की किलेबंदी को चकमा देकर निकला पहला जहाज

Strait of Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच जंग रुक गई है. इसके बाद भी हालात अस्थिर है. होर्मुज स्ट्रेट पर अब भी पहले की तरह तनाव है, अमेरिका ने भी यहां से गुजरने वाले जहाजों पर पहरा लगा दिया है. ऐसे में किसी भी जहाज का यहां से गुजरना नामुमकिन जैसा लग रहा है, हालांकि चीनी टैंकर अमेरिका के आंखों में धूल झोंक कर आगे निकल गया है. अमेरिकी प्रतिबंध के बाद होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला ये पहला टैंकर है.

पहला टैंकर है रिच स्टारी

शिपिंग डेटा से पता चला है कि अमेरिका द्वारा बैन किया गया एक चीनी टैंकर मंगलवार को होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरा, जबकि चोकपॉइंट पर अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी थी. LSEG, मरीनट्रैफिक और केप्लर के डेटा से पता चला है कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से रिच स्टारी, स्ट्रेट से गुजरने और खाड़ी से बाहर निकलने वाला पहला टैंकर है.

चीनी क्रू भी हैं सवार

ईरान के साथ डील करने के लिए अमेरिका ने टैंकर और उसके मालिक शंघाई ज़ुआनरन शिपिंग कंपनी लिमिटेड पर बैन लगाया था, बता दें कि रिच स्टारी एक मीडियम-रेंज टैंकर है जो लगभग 250,000 बैरल मेथनॉल ले जा रहा है. डेटा से पता चला कि इसने अपने आखिरी पोर्ट, संयुक्त अरब अमीरात के हमरियाह पर कार्गो लोड किया है. चीनी मालिकाना हक वाले इस टैंकर में चीनी क्रू भी है.

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फ्यूल ऑयल लोड करेगा टैंकर

LSEG डेटा से पता चला कि अमेरिका द्वारा बैन किया गया एक और टैंकर मुरलीकिशन भी मंगलवार को स्ट्रेट में गया, केप्लर के डेटा के मुताबिक खाली हैंडीसाइज टैंकर 16 अप्रैल को इराक में फ्यूल ऑयल लोड करेगा. इस जहाज को पहले MKA के नाम से जाना जाता था, रूसी और ईरानी तेल ले जा चुका है.

अमेरिका ने की थी नाकेबंदी

बता दें कि अमेरिका ने सोमवार को होर्मुज नाकेबंदी का ऐलान किया. उसने साफ-साफ चेताया है कि ईरानी पोर्ट से गुजरने वाले सभी जहाजों को अमेरिका टारगेट करेगा. अमेरिका ने ये ऐलान ऐसे समय पर किया जब इस्लामाबाद में हुई बैठक में किसी तरह का हल नहीं निकल पाया. हालांकि कहा ये भी जा रहा है कि आगामी 16 अप्रैल को ईरान और अमेरिका में फिर से बैठक हो सकती है.