'फंस गया है अमेरिका, ईरान रोज कर रहा अपमान', बोले जर्मनी के चांसलर, कहा- जल्द निकालें जंग का समाधान

Germany Statement on US Iran Tension: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव से दुनियाभर के देशों की अर्थव्यवस्था हिली हुई है. जर्मनी भी इसकी मार से अछूता नहीं है. अब जर्मनी ने इसके लिए अमेरिका पर अपनी भड़ास निकाली है. जर्मनी का कहना है कि ईरान जंग में अमेरिका फंस गया है. ईरान उसे रोज अपमानित कर रहा है. यूएस को इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा है.

ईरान रोज यूएस को आंखें दिखा रहा- जर्मनी

यह सब बातें जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कही हैं. वे सोमवार को जर्मनी के मार्सबर्ग शहर में स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने अमेरिका की रणनीतिक असफलताओं पर खुलकर बात की. उन्होंने अमेरिका के पास ईरान जंग से बाहर निकलने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है. इस जंग में ईरान को लगातार बढ़त हासिल है. ईरान रोज अमेरिका को आंखें दिखा रहा है. खासकर, IRGC पूरे अमेरिका को अपमानित कर रहा है.'

मर्ज ने कहा कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है. यह अमेरिका की रणनीतिक समस्या रही है. दुनिया ने इसे 20 सालों तक अफगानिस्तान में दर्दनाक तरीके से देखा. ऐसा ही नजारा इराक में भी देखने को मिला. इस तरह के युद्धों में समस्या हमेशा यही होती है कि आपको न केवल अंदर जाना होता है बल्कि बाहर निकलने का रास्ता भी पहले से ढूंढकर तैयार रखना होता है.

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जर्मनी को हो रहा बहुत नुकसान- मर्ज

जर्मनी के चांसलर ने दोनों पक्षों से यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म करने का आग्रह किया. उन्होंने चेतावनी दी कि इससे जर्मनी की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है. कच्चे माल और तेल-गैस की सप्लाई में रुकावट से उद्योगों में उत्पादन कम हो गया है. मर्ज ने कहा कि हालात फिलहाल खराब हैं. जर्मनी की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है. ईरान जंग से उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा है.

मर्ज ने यूएस और ईरान, दोनों को ऑफर दिया कि अगर वे चाहें तो होर्मुज स्ट्रेट से बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाज तैनात करने को तैयार हैं. उन्होंने अपील की कि जंग की वजह से दुनिया में संकट बढ़ गया है. विभिन्न देशों में लोगों को तेल-गैस नहीं मिल रही हैं. चीजें महंगी हो रही हैं. हालात सामान्य करने के लिए अब इस जंग को खत्म करने पर विचार होना चाहिए.

अपनी शर्तों पर अड़े हैं यूएस-ईरान

उधर, ईरान और यूएस के बीच शांति वार्ता के दूसरे दौर को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है. ईरान जहां अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी हटने तक बातचीत शुरू न करने पर अड़ा हुआ है. वहीं यूएस का कहना है कि जब तक ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम उसे नहीं सौंपता, मिसाइलों की संख्या सीमित करने पर सहमति नहीं जताता और प्रॉक्सी नेटवर्कों को खत्म करने पर राजी नहीं होता, तब तक नाकाबंदी नहीं हटाई जाएगी. अब इस संकट का समाधान कैसे निकलता है, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं.