'आवाज उठाई तो चलती थी गोली, बंदूक की नोक से कुचलते थे प्रदर्शन...', कौन थे बासिज फोर्स के कमांडर गुलामरेजा सुलेमानी? इजरायल ने मार गिराया

America Israel and Iran War: इजरायल-अमेरिका से हो रही जंग के बीच ईरान के बासिज फोर्स के कमांडर गुलामरेजा सुलेमानी की भी मौत हो गई है. उनकी मौत की पुष्टि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से एजेंसी ने की है.
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Who was Gholamreza Soleimani: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच भीषण जंग हो रही है. इस जंग की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई है. इजरायल और अमेरिका ने ईरान के बासिज फोर्स गुलामरेजा सुलेमानी कमांडर को भी हमले में मार गिराया है, उनकी मौत की वजह से काफी हद तक बासिज फोर्स को बड़ा झटका लगा है. उनकी मौत की पुष्टि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से एजेंसी ने की है. जानिए कौन थे गुलामरेजा सुलेमानी.
उनकी मौत ईरान के अंदरूनी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा झटका है, ऐसे समय में जब देश पहले से ही लगातार मिलिट्री दबाव में है. मौत के बाद एजेंसी ने लिखा कि सरदार गुलामरेजा सुलेमानी शहीद हो गए हैं. उन्होंने चेतावनी भी दी कि मुजाहिद बासिज सेना बदला लेने की कोशिश कभी नहीं छोड़ेगी.
इजरायल ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि सुलेमानी उन दो सीनियर ईरानी सुरक्षा अधिकारियों में से एक थे जिन्हें निशाना बनाया गया था. सुलेमानी की भूमिका ने उन्हें ईरान के घरेलू सुरक्षा तंत्र के केंद्र में रखा, उन्होंने वॉलंटियर मिलिशिया के विरोध को दबाने के लिए भी काफी ज्यादा काम किया था. साल 2009 के विवादित राष्ट्रपति चुनाव से लेकर अब तक के विरोध प्रदर्शनों को कुचलने में उनकी कथित भूमिका के लिए उन्हें पहली बार 2021 में US और यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंधित किया था.
बसिज सेना का नेतृत्व सुलेमानी करते थे, उन्हें आमतौर पर विरोध के किसी भी सार्वजनिक प्रदर्शन को दबाने के लिए शिया धर्मतंत्र की पहली पसंद माना जाता था. 2022 में महसा अमिनी की कस्टडी में मौत के बाद ईरान में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों पर कड़ी कार्रवाई भी उन्होंने की थी.
सुलेमानी का जन्म 1964 में ईरान के चहरमहल और बख्तियारी प्रांत के फरसान में हुआ था. सुलेमानी पहली बार 1984 में ईरान-इराक युद्ध के दौरान एक वॉलंटियर के तौर पर बासिज में शामिल हुए थे. इस बड़े ऑपरेशन का हिस्सा बनने का बाद सुलेमानी लगातार ऊपर उठते चले गए और साल 2019 में वो बासिज के कमांडर बन गए. उनकी मौत ईरान के लिए काफी बड़ा झटका है. इजरायल-अमेरिका इस समय मिलिट्री से जुड़े लोगों को निशाना बना रहा है.
बसिज फोर्स IRGC के अधीन काम करता है. यह ईरान का एक शक्तिशाली और स्वयंसेवी अर्धसैनिक बल (paramilitary force) है. इसका कम मुख्य रूप से देश के भीतर सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाना है. बसिज पैरामिलिट्री फोर्स पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का गहरा प्रभाव था. युद्ध से पहले इस फोर्स के जरिए मोजतबा ने विरोधियों को कुचला था. इस फोर्स की स्थापना अयातुल्ला खामेनेई ने की थी.
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