Hindi Newsदुनिया

दूसरे 'प्लेनेट' से US पहुंची महिला, एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने पकड़ लिया माथा, पासपोर्ट पर था 'रहस्यमयी' देश

America News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचती है. यहां पहुंचने के बाद महिला अपना पासपोर्ट दिखाती है. उसके देश पर ‘टोरेंजा’ लिखा हुआ था, जिसे देखकर अधिकारियों का सिर चकरा गया. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 16, 2025, 04:31 PM IST
Viral News: दुनियाभर से कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरने लगते हैं. ऐसा ही एक मामला अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सामने आया है. जिससे हर कोई आश्चर्य में पड़ गया है. ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है. एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद महिला ने अपना पासपोर्ट दिखाया और उसके पासपोर्ट पर ‘टोरेंजा’ लिखा हुआ था. ये नाम देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों ने अपना माथा पकड़ लिया. जानें पूरा मामला. 

अधिकारियों ने पकड़ लिया माथा
एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जब महिला ने अपना पासपोर्ट दिखाया तो अधिकारी सदम में चले गए, क्योंकि उसके एयरपोर्ट पर जो नाम लिखा था वो इस दुनिया में कहीं है ही, वो महिला एयरपोर्ट के अधिकारियों को समझाती है कि टोरेंजा काकेशस इलाके में है. पासपोर्ट में बायोमेट्रिक चिप्स और होलोग्राम जैसी जानकारी के साथ दूसरे गैर-मौजूद देशों के टिकट भी हैं. जिसकी वजह से एयरपोर्ट के अधिकारी और ज्यादा भ्रमित हो गए.

 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 
ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए एक ने एक्स पर लिखा कि यह बूढ़ी महिला अमेरिका हवाई अड्डे पर आई थी, उसके पासपोर्ट के अनुसार पासपोर्ट पर उसका देश मौजूद नहीं है 'वह टोरेंजा से आई थी' कृपया बताएं कि यह देश कौन जानता है? यूजर्स के इस सवाल पर एक ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि उसे जापान से विमान में कैसे आने दिया गया, क्या उसके पास अमेरिका का वीजा था? 

जब इस वीडियो की सच्चाई के बारे में जांच की गई तो पता चला कि ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपज गै. इससे पहले ऐसी ही घटना कई साल पहले जापान की राजधानी टोक्यों में भी हुई थी. साल 1954 में यहां पर टॅारेड नाम के देश से एक शख्स आया हुआ था और उसके द्वारा दी गई जानकारी ने एयरपोर्ट के अधिकारियों को पूरी तरह से हैरान कर दिया था. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Viral News

Trending news

