बाइडेन ने निभाया चुनावी वादा, संसद ने लगाई मुहर और एक अश्वेत महिला ने रच दिया इतिहास

वॉशिंगटन: अमेरिका में एक अश्वेत महिला (Black Women) ने इतिहास रच दिया है. जस्टिस केतांजी ब्राउन जैक्सन (Ketanji Brown Jackson) को सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. अमेरिकी संसद (US Senate) ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी है. इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने किसी अश्वेत महिला को सुप्रीम कोर्ट भेजने के अपने चुनावी वादे को भी पूरा कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अमेरिकी सीनेट में हुई वोटिंग में केतांजी ब्राउन जैक्सन (Ketanji Brown Jackson) के पक्ष में 53 और विपक्ष में 47 वोट पड़े. इसके साथ ही जैक्सन 53-47 के मतविभाजन के साथ सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज बन गईं हैं. प्रेसिडेंट जो बाइडेन (Joe Biden) ने 2 महीने पहले फरवरी में जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट के लिए मनोनीत किया था.

The US Senate confirmed Judge Ketanji Brown Jackson for the Supreme Court in a largely partisan vote. The Senate voted 53 to 47 to confirm Judge Ketanji Brown Jackson, making her the first Black woman elevated to the Supreme Court

