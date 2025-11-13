900 उड़ानें रद्द, सरकारी विभाग ठप! आखिरकार ट्रंप ने साइन कर खत्म किया अमेरिका का सबसे बड़ा शटडाउन

अमेरिका में जारी अब तक का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन (Government Shutdown) आखिरकार खत्म हो गया है. अमेरिकी सीनेट और सदन दोनों ने इस पर सहमति जताते हुए फेडरल फंडिंग बिल को मंजूरी दे दी, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा गया. ट्रंप ने बुधवार को इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे अब देश की सभी सरकारी एजेंसियों का कामकाज दोबारा शुरू हो जाएगा.

राष्ट्रपति ट्रंप ने बिल पर साइन करने के बाद कहा, “मैं हमेशा किसी भी पक्ष के साथ काम करने को तैयार हूं, चाहे वह रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट. अब हम स्वास्थ्य सेवा से जुड़े मुद्दों पर काम करेंगे और ओबामाकेयर की उस पागल व्यवस्था को पीछे छोड़ देंगे.” उन्होंने आगे कहा कि इस “अविश्वसनीय बिल” पर हस्ताक्षर करना और “देश को फिर से काम के लायक बनाना” उनके लिए गर्व की बात है. हालांकि, व्हाइट हाउस ने यह भी माना कि शटडाउन खत्म होने के बाद स्थिति सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा.

हवाई सेवाओं पर सबसे बड़ा असर

शटडाउन के दौरान हवाई सेवा पर इसका काफी असर देखने को मिला. हालांकि, शटडाउन खत्म होने के बाद भी सेवा तुरंत से सामान्य नहीं होगी; थोड़ा वक्त लग सकता है. अमेरिकी मीडिया के अनुसार आज अमेरिका में 900 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं. सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने मतदान से पहले सदन में दिए अपने भाषण में कहा, "वे जानते थे कि इससे तकलीफ होगी, फिर भी उन्होंने ऐसा किया. यह पूरी प्रक्रिया व्यर्थ थी. यह गलत और क्रूर थी."

क्या है यह फेडरल फंडिंग बिल?

बता दें, फेडरल फंडिंग बिल 30 जनवरी तक अधिकांश सरकारी एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा. इस बिल से सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम (एसएनएपी) के लिए शेष वित्तीय वर्ष के लिए पूरी फंडिंग की जाएगी. इससे मुफ्त और कम कीमत वाले स्कूल भोजन सहित चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को पूरी तरह से फंड किया जाएगा.

इससे पहले शटडाउन के दौरान ट्रंप सरकार ने अमेरिका में रहने वाले गरीबों को मिलने वाले भोजन की आधी राशि रोक दी थी. हालांकि, निचली अदालत ने इस रोक को हटाकर तुरंत फंड जारी करने का आदेश दिया था, जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख किया. पिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप के फैसले को अस्थायी तौर से मंजूरी दे दी थी.

एसएनएपी अमेरिका में गरीब लोगों के लिए चलाया जाता है. इस कार्यक्रम के तहत लगभग आठ में से एक अमेरिकी, जो कि निम्न आय वाले परिवार हैं, को मदद मिलती है. एसएनएपी अमेरिका का सबसे बड़ा खाद्य सहायता कार्यक्रम है, जो करीब 42 मिलियन लोगों को भोजन खरीदने में मदद करता है. इन लाभार्थियों में अधिकतर लोग गरीबी रेखा पर या उससे नीचे जीवन यापन करते हैं.

