बर्निंग सिटी की फोटो रखता था साथ, लॉस एंजिलिस में आग की तबाही लाने वाले के बारे में जानिए

Los Angeles Fire: अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में बीते दिनों लगी भीषण आग को लेकर फ्लोरिडा के रहने वाले 29 साल के जोनाथन रिंडरक्नेच को गिरफ्तार किया गया है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 09, 2025, 08:08 AM IST
America News In Hindi: अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में इस साल 2025 की शुरुआत में जनवरी के महीने में भीषण आग लगी थी. इस दौरान कई संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ था. आग बुझाने के लिए कई दिनों तक की मेहनत करनी पड़ी थी. वहीं अब इस विनाशकारी आग को लेकर फ्लोरिडा के रहने वाले 29 साल के जोनाथन रिंडरक्नेच को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक शख्स ने जानबूझकर आग लगाई थी, जिससे 12 लोगों की मौत हो गई और 6,000 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा.

आग कैसे लगी?

अधिकारियों के मुताबिक रिंडरक्नेच ने नए साल के दिन पैसिफिक पालिसेड्स में आग लगाई थी, जो बाद में पालिसेड्स फायर में बदल गई. आग ने 23,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को अपनी चपेट में ले लिया और 150 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान पहुंचाया. जांचकर्ताओं ने पाया कि रिंडरक्नेच ने आग लगाने के लिए एक लाइटर का इस्तेमाल किया था. उन्होंने यह भी पाया कि रिंडरक्नेच ने अपने आईफोन पर एक AI जनरेटेड इमेज बनाया था, जिसमें एक जलता हुआ शहर दिखाया गया था. 

रिंडरक्नेच के खिलाफ आरोप

रिंडरक्नेच पर आग लगाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है. अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसे 5-20 साल तक की जेल भी हो सकती है. रिंडरक्नेच को बुधवार 8 अक्टूबर 2025 को ऑरलैंडो के US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होना था. कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी बिल एस्सेली ने कहा कि रिंडरक्नेच की गिरफ्तारी और आरोप पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक कदम है.  

गिरफ्तार होगा शख्स? 

अटॉर्नी बिल एसेली ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी देते हुए कहा,' आज हम 29 साल के जोनाथन रिंडरक्नेच की गिरफ्तारी की घोषणा कर रहे हैं, जिस पर जनवरी 2025 में पैलिसेड्स फायर को दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू करने का आरोप लगाया गया है.' उन्होंने कहा,' शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रिंडरक्नेच ने नए साल के दिन पैसिफिक पैलिसेड्स में आग लगाई थी. यह आग लॉस एंजिल्स के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग में बदल गई, जिससे लोगों की मौत हुई और भारी विनाश हुआ.' एसेली ने कहा,' हालांकि हम हुए नुकसान और विनाश की भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन हमें उम्मीद है कि उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इस भयावह त्रासदी के पीड़ितों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा.'  

FAQ 

जोनाथन रिंडरक्नेच कौन है? 

जोनाथन रिंडरक्नेच एक 29 वर्षीय व्यक्ति है, जिसे लॉस एंजिल्स में पालिसेड्स फायर शुरू करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. 

पालिसेड्स फायर क्या था? 

पालिसेड्स फायर जनवरी में लॉस एंजिल्स में आई एक विनाशकारी आग थी, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 6,000 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

