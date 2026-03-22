DNA: युद्ध के 22वें दिन अमेरिका का दिवाला निकल गया? समंदर में घूमते ईरान के तेल की इनसाइड स्टोरी

Iran oil: जब डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरह मालूम है कि तेल बेचने से मिले पैसे का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ करेगा तो वो ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं. अमेरिका ने 30 दिनों के लिए ईरान से तेल की खरीद पर छूट दी है. ये पाबंदी ईरान के उस तेल से हटेगी जो समुद्र में है. यानी ईरान ने जिस तेल को बिक्री के लिए जहाज पर लाद दिया है. इस फैसले से ईरान का 140 मिलियन बैरल कच्चा तेल बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. ईरान के तेल से लदे ये जहाज मिडिल ईस्ट की खाड़ी से लेकर चीन तक फैले हुए हैं. अमेरिकी सरकार के मुताबिक ये छूट 19 अप्रैल तक के लिए है. यह कच्चा तेल मिडिल ईस्ट के देशों के 14 दिनों के मौजूदा उत्पादन के बराबर है. ईरान का ये तेल दुनिया की लगभग डेढ़ दिन की खपत के बराबर है.

दुनिया के दूसरे देश तो ये तेल खरीद ही सकेंगे. अमेरिकी कंपनियां भी ईरान का कच्चा तेल आयात कर सकेंगी. 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अमेरिका ने ईरान का तेल नहीं ख़रीदा था. लेकिन अब 46 साल के बाद अमेरिका ने ईरान के कच्चे तेल के आयात पर पाबंदी हटाई है.

अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल का मौजूदा भाव 110 बैरल प्रति डॉलर के आसपास है. इस तरह 140 मिलियन बैरल तेल की बिक्री से ईरान को लगभग 15 अरब डॉलर यानी 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मिलेंगे. इससे ईरान की इकोनॉमी को बड़ी राहत मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

दुश्मन पर मेहरबानी?

मिडिल ईस्ट के महायुद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बेकाबू हो चुकी है. इसकी वजह से ट्रंप न सिर्फ अमेरिका के लोगों बल्कि पूरी दुनिया के निशाने पर है. अमेरिका ने स्ट्रैटजिक ऑयल रिज़र्व से तेल जारी करने का फैसला लिया. रूस से तेल खरीदने पर भी छूट दी. लेकिन इसके बाद भी तेल की कीमत में बढ़ोतरी जारी रही तो अब उसने ईरान के तेल से पाबंदी हटाई है. अमेरिका को उम्मीद है कि इससे दुनिया को तेल की महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी.

अमेरिका के मुताबिक़ पाबंदी हटाने के बाद अगले 3 से 4 दिनों में ईरान का तेल बाजार में पहुंचने लगेगा. यानी अभी तक जो तेल सिर्फ चीन खरीद रहा था, उसे दूसरे देश भी खरीद सकेंगे. अमेरिका का कहना है कि इस पाबंदी को हटाने से 10 से 14 दिनों तक तेल का अंतरराष्ट्रीय दाम काबू में रहेगा. अमेरिका के मुताबिक पाबंदी में छूट का ये फैसला ईरान के खिलाफ नरम रुख नहीं है बल्कि इसके जरिए ईरान की रणनीति को नाकाम करना है.

ईरान का मकसद कच्चे तेल का दाम बढ़ाकर अमेरिका पर दबाव बढ़ाना है. दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के तेल पर पाबंदी हटाकर तेल के दाम को नीचे लाना चाहता है. अमेरिका की दलील है कि ये तेल वैसे भी चोरी-छिपे चीन को सस्ते दाम पर बेचा जाता. लेकिन अब उसके फैसले से इसे दूसरे देश भी खरीद सकेंगे. यानी चीन के लिए ईरान का तेल महंगा होगा जबकि अमेरिका के सहयोगी देशों को तेल खरीदने से राहत मिलेगी. अमेरिका का ये भी कहना है कि तेल बेचकर जो पैसा मिलेगा, वो ईरान को आसानी से नहीं मिलेगा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम पर अमेरिका की पकड़ है.

जब ट्रंप प्रशासन तेल की कीमत को लेकर इतना परेशान है कि उसने उस देश के तेल से पाबंदी हटाई जिसके साथ वो युद्ध लड़ रहा है. इसे तेल की कीमतों को काबू में करने के लिए ट्रंप का आखिरी उपाय भी कह सकते हैं. यानी इसके बाद शायद ट्रंप के पास तेल की बढ़ती महंगाई पर काबू करने का कोई तरीका नहीं बचेगा. अमेरिका भले ही तेल की कीमत कम होने की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन ईरान की थ्योरी पूरी तरह अलग है.

अमेरिकी फैसले पर ईरान के तेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि मौजूदा समय में उसका कोई भी तेल का जहाज समुद्र में नहीं है. यानी ऐसा कोई भी जहाज नहीं है जो निर्यात के लिए तेल ले जा रहा है. ईरान ने ये भी कहा है कि अमेरिका का फैसला दुनिया को झूठी उम्मीद देने के लिए है और वो इस तरह मनोवैज्ञानिक रूप से तेल के बाजार को कंट्रोल करना चाहता है.

यानी अमेरिका और ईरान 2 अलग-अलग तरह की बातें कर रहे हैं. सच्चाई क्या है, ये अगले कुछ दिनों में साफ़ होगा. लेकिन अगर वाकई ईरान का तेल बिकने लगेगा तो भारत भी खरीद सकेगा. भारत लंबे समय तक ईरान के कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार था. ईरान का कच्चा तेल भारत की रिफाइनरी के लिए अच्छा माना जाता था. भारत को ये तेल सही कीमत और आसान भुगतान की शर्तों पर मिलता था.

2019 से पहले तक भारत के कुल तेल आयात में ईरान की हिस्सेदारी 11% से ज्यादा थी. इस तरह ईरान भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल सप्लायर था.

लेकिन ईरान के तेल पर अमेरिका की पाबंदी के बाद भारत ने ईरान से तेल ख़रीदना लगभग बंद कर दिया. रूस का तेल सस्ता होने की वजह से धीरे-धीरे भारत रूसी तेल ख़रीदने लगा. अमेरिका के फ़ैसले से एक बार फिर ईरान का तेल भारत आएगा या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा.

अमेरिका जहां अपने दुश्मन ईरान के कच्चे तेल से पाबंदी हटा रहा है, वहीं ईरान अपने दुश्मन अमेरिका के दोस्त जापान को राहत दे रहा है. वही जापान जो एशिया में अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी देशों में से एक है. वही जापान जो ईरान के दोस्त चीन का इन दिनों सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है.

होर्मुज स्ट्रेट को पूरी दुनिया के जहाज़ों के लिए बंद करने वाले ईरान ने कहा है कि वो जापान के जहाज़ों को इस रास्ते से गुज़रने की अनुमति देगा.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने जापान की एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट सिर्फ़ हमारे दुश्मनों के लिए बंद है, उन देशों के लिए बंद है जो हम पर हमला करते हैं. बाक़ी देशों के जहाज होर्मुज से गुजर सकते हैं.

ईरान का ये बयान उस समय आया है जब 2 दिन पहले जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी. लेकिन इसके बावजूद जापान पर नरम रुख अपनाना ईरान की रणनीति बताई जा रही है. जापानी जहाजों को गुजरने की अनुमति देकर ईरान ने एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया है.