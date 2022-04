लाइव TV पर तूफान के बारे में बता रहा था साइंटिस्ट, तभी आया बच्चों का ख्याल और फिर...

वॉशिंगटन: टीवी पर मौसम की जानकारी दे रहे एक मौसम विज्ञानी (Meteorologist) को जब अहसास हुआ कि जिस तूफान को लेकर वह लोगों को अलर्ट कर रहा है, वो उसके घर को भी नुकसान पहुंचा सकता है तो उसके होश उड़ गए. इसके बाद उसने जो किया वो वायरल हो रहा है. Meteorologist ने लाइव टीवी के दौरान, अपने बच्चों को फोन लगाया और समझाया कि तूफान से बचने के लिए क्या करना है. मौसम विज्ञानी के साथ-साथ एक पिता होने का फर्ज निभाने के लिए लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

NBC वॉशिंगटन के चीफ Meteorologist Doug Kammerer टीवी पर तूफान (Tornado) के बारे में बता रहे थे. स्क्रीन पर चल रहे मैप के जरिए वह समझा रहे थे कि तूफान किन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा सकता है. तभी उन्हें अहसास हुआ कि तूफान जिस इलाके से गुजरने वाला है, वहां उनका घर भी है. इसके बाद उन्होंने लाइव शो के बीच में अपने घर फोन लगाया और ऑन कैमरा बच्चों से बात करते रहे.

Yes, had to warn my family! Kids were home alone and I knew they were not watching me on TV! They are safe. Thank you! Scary moment for me though, I was freaking out inside a bit. https://t.co/To8mPxibBh

