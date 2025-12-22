Advertisement
trendingNow13049190
Hindi Newsदुनिया29 नाव तबाह, 104 लोगों की मौत... अमेरिका ने अब किस पर बोल दिया हमला, समुद्र में बिछा दीं लाशें

29 नाव तबाह, 104 लोगों की मौत... अमेरिका ने अब किस पर बोल दिया हमला, समुद्र में बिछा दीं लाशें

US military drug trafficking attack: अमेरिकी सेना द्वारा ड्रग तस्करी रोकने के नाम पर करीब 29 नावों को बर्बाद कर दिया गया, जिसमें लगभग 104 लोगों की मौत हो चुकी है. अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया है कि क्या जो लोग मरे हैं वो सच में ड्रग कार्टेल से जुड़े हुए थे या नहीं?

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 22, 2025, 06:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

29 नाव तबाह, 104 लोगों की मौत... अमेरिका ने अब किस पर बोल दिया हमला, समुद्र में बिछा दीं लाशें

US military drug trafficking attack: अमेरिकी सेना ने ड्रग तस्करी रोकने के नाम पर किए गए एक बड़े अभियान में 29 नावों को बर्बाद करने का काम किया है, जिनमें सवार 104 लोगों की मौत हो चुकी है. यह कार्रवाई समुद्री इलाकों में की गई, जहां ड्रग्स की तस्करी होने का शक जताया गया था. इन हमलों में केवल तीन लोग ही जीवित बचे, जिनमें से दो को अमेरिकी नेवी ने हिरासत में लिया और बाद में उनके देश वापस भेज दिया गया है. तीसरे व्यक्ति की तलाश मैक्सिकन नेवी ने की, लेकिन बाद में उसे मृत मान लिया गया. 

अवैध लड़ाके हैं ड्रग तस्कर
ट्रंप प्रशासन ने इस पूरे अभियान को ड्रग कार्टेल के खिलाफ सेना की कार्यवाही बताया है. प्रशासन का कहना है कि अमेरिका अब ड्रग तस्करों को केवल अपराधी नहीं, बल्कि अवैध लड़ाके मान रहा है. इसी आधार पर कांग्रेस को जानकारी दी गई कि अमेरिका को ऐसे हमले करने का अधिकार है, भले ही इसके लिए पहले न्यायिक अनुमति न ली जाए. सरकार का दावा है कि यह फैसला न्याय विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट पर आधारित है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना
इन हमलों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना की जा रही है. कई मानवाधिकार संगठनों ने कहा है कि बिना मुकदमा चलाए इस तरह लोगों की जान लेना गलत है. उनका मानना है कि ड्रग तस्करी एक गंभीर अपराध है, लेकिन इसका जवाब खुले सैन्य हमलों से नहीं दिया जाना चाहिए. कई देशों के नेताओं और सांसदों ने भी इस कार्रवाई पर चिंता जताई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: अब ढाका यूनिवर्सिटी में इतिहास से छेड़छाड़? शेख मुजीबुर हॉल का नाम रातों-रात बदला, और भड़का विवाद

जिन लोगों को मारा गया, क्या सच में ड्रग कार्टेल से जुड़े थे?
मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम ने भी इन हमलों से असहमति जताई है. उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश की सेना द्वारा इस तरह की कार्रवाई से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है. वहीं अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने भी सवाल उठाया है कि जिन लोगों को मारा गया, क्या वे सच में ड्रग कार्टेल से जुड़े थे या नहीं, उनका कहना है कि पहले अमेरिका संदिग्ध तस्करों को पकड़कर अदालत में पेश करता था.

नशीले पदार्थ होने का कोई ठोस सबूत नहीं
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन नावों को निशाना बनाया गया, उनमें नशीले पदार्थ होने का कोई ठोस सबूत अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है. ट्रंप प्रशासन ने भी यह साफ नहीं किया है कि इन लोगों का ड्रग कार्टेल से सीधा संबंध क्या था. हालांकि सेना के अधिकारियों ने कहा है कि इन हमलों में अमेरिकी सेना का कोई भी जवान घायल नहीं हुआ. इसके बावजूद यह अभियान अमेरिका की नीति और मानवाधिकारों को लेकर एक नई बहस को जन्म दे रहा है.

ये भी पढ़ें: न्याय विभाग का यू-टर्न! एपस्टीन दस्तावेजों में ट्रंप की हटाई गई तस्वीर फिर आई सामने

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

drug trafficking

Trending news

बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
Jammu Kashmir
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
chidambaram
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
Indian Navy
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
maharashtra nikay chunav result
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
Mumbai Marina Project
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'
weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'
पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ लिया PTM में हिस्सा
Punjab
पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ लिया PTM में हिस्सा
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
Mulayam singh yadav
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
Jammu Kashmir
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
भाई-भाई की लड़ाई में सिंधुदुर्ग हारी बीजेपी, फिर भी महायुति के नेताओं में खुशी?
Maharashtra local body elections 2025
भाई-भाई की लड़ाई में सिंधुदुर्ग हारी बीजेपी, फिर भी महायुति के नेताओं में खुशी?