/शह-मात का खेल! होर्मुज स्ट्रेट की बिसात पर अमेरिका का दांव; टुकुर-टुकुर देखता रह जाएगा ईरान

West Asia Conflict: पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अब महीनों बाद एक राहत भरी खबर सामने आ रही है. अमेरिकी नौसेना की देखरेख में काम करने वाली एक समुद्री संस्था 'जॉइंट मैरीटाइम इन्फॉर्मेशन सेंटर' ने शनिवार ( 27 जून 2026) को बताया कि ओमान के तट के पास होर्मुज स्ट्रेट से होकर जाने वाला रास्ता अब दोनों तरफ के ट्रैफिक यानी आने-जाने के लिए खोला जा रहा है.
इस घोषणा के बाद से ईरान को एक और चेतावनी मिली है कि अमेरिका इस स्ट्रेट को फिर से खोलने की कोशिश कर रहा है. ईरान का कहना है कि जहाजों को उसके आदेश मानने होंगे. वहीं उसने चेतावनी दी है कि वह यहां से गुजरने के लिए फीस वसूलना शुरू कर देगा. अमेरिका और खाड़ी के अरब देशों ने ईरान की मांगों को ठुकरा दिया है. ईरान और ओमान के समुद्री इलाके में होने के बावजूद दुनिया भर में होर्मुज स्ट्रेट को एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है.
इस बीच फारस की खाड़ी में हमला हुआ है, जिससे पता चलता है कि ईरान-अमेरिका के बीच जंग समाप्त करने के लिए अंतिम समझौते पर पहुंचने की कोशिश में एक अंतरिम समझौता होने के बावजूद, ईरान के फिर से बेकाबू होने का खतरा बना हुआ है. अमेरिका ने गुरुवार ( 25 जून 2026) को होर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में हवाई हमले किए थे. ऐसे में युद्धविराम की स्थिति थोड़ी डगमगा गई. शनिवार ( 27 जून 2026) को भी ईरान ने बहरीन को निशाना बनाते हुए ड्रोन से हमला किया और अलग से होर्मुज स्ट्रेट में एक जहाज पर भी हमला हुआ.
'एसोसिएटेड प्रेस' के मुताबिक, ईरान की ओर से बहरीन को टारगेट करना शायद कोई संयोग नहीं था. यह देश हमेशा से ईरान का सबसे कड़ा आलोचक रहा है. इसके साथ ही यहां US नेवी का 5वां बेड़ा तैनात है. इसने हाल ही में गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मेजबानी की थी. बहरीन के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि कई ईरानी ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया. इसने हमले को नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बताया.
ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड ने शनिवार ( 27 जून 2026) को सरकारी न्यूज एजेंसी 'IRNA' के जरिए एक बयान जारी कर कहा कि उसने क्षेत्र में अमेरिकी आतंकवादी सेना के कई ठिकानों को निशाना बनाया है. इसमें यह नहीं बताया गया कि किन इलाकों को निशाना बनाया गया. इस बीच ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर ने कहा कि शनिवार ( 27 जून 2026) को होर्मुज स्ट्रेट में एक टैंकर पर हमला किया गया. इस हमले में चालक दल सुरक्षित रहा और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. भले ही हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन शक तुरंत ईरान पर गया.