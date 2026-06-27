/शह-मात का खेल! होर्मुज स्ट्रेट की बिसात पर अमेरिका का दांव; टुकुर-टुकुर देखता रह जाएगा ईरान

इस बीच फारस की खाड़ी में हमला हुआ है, जिससे पता चलता है कि ईरान-अमेरिका के बीच जंग समाप्त करने के लिए अंतिम समझौते पर पहुंचने की कोशिश में एक अंतरिम समझौता होने के बावजूद, ईरान के फिर से बेकाबू होने का खतरा बना हुआ है. अमेरिका ने गुरुवार ( 25 जून 2026) को होर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में हवाई हमले किए थे. ऐसे में युद्धविराम की स्थिति थोड़ी डगमगा गई. शनिवार ( 27 जून 2026) को भी ईरान ने बहरीन को निशाना बनाते हुए ड्रोन से हमला किया और अलग से होर्मुज स्ट्रेट में एक जहाज पर भी हमला हुआ.