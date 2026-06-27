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शह-मात का खेल! होर्मुज स्ट्रेट की बिसात पर अमेरिका का दांव; टुकुर-टुकुर देखता रह जाएगा ईरान

West Asia War: एक तरफ ईरान-अमेरिका समझौते की कगार पर खड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं. अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट से होकर जाने वाले रास्ते को खोलने की बात कही है. वहीं इस बीच ईरान ने बहरीन पर हमला किया.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 27, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:26 PM IST
शह-मात का खेल! होर्मुज स्ट्रेट की बिसात पर अमेरिका का दांव; टुकुर-टुकुर देखता रह जाएगा ईरान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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