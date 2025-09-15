यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका की नई चाल! ट्रंप के सहयोगी लिंडसे ग्राहम ने भारत-चीन पर टैरिफ बढ़ाने की क्यों की मांग?

Trumps Tariff in India and China: भारत और चीन पर अमेरिकी टैरिफ का अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने खुलकर समर्थन किया है. लिंडसे ग्राहम ने पोलैंड के आसमान में रूस के ड्रोन की एंट्री पर बहुत सख्त रिएक्शन दिया है. उन्होंने यूरोपियन यूनियन (EU) के देशों से कहा है कि वे अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का साथ दें और 'पुतिन के कस्टमर्स' यानी भारत और चीन जैसे देशों के खिलाफ कड़े स्टेप्स उठाएं. उनका मानना है कि जब तक इन देशों पर दबाव नहीं पड़ेगा, तब तक यूक्रेन-रूस वॉर खत्म नहीं होगा.

ग्राहम का ट्रंप को सपोर्ट

ग्राहम का कहना है कि पुतिन पर सभी तरह के बैन लग चुके हैं, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ. ट्रंप की स्ट्रेटेजी ये है कि पुतिन को आर्थिक मदद करने वाले देशों को टारगेट किया जाए. ग्राहम ने कहा कि यूरोप को भी इसी तरीके को फॉलो करना चाहिए. उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह ट्रंप के इस प्लान से बहुत खुश हैं, जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर इकोनॉमिक एक्शन लेने की बात कही गई है. उनका मानना है कि चीन रूस को वॉर के लिए जरूरी सामान बनाने में मदद कर रहा है, क्योंकि वह उनसे बहुत सस्ते रेट पर तेल और गैस खरीद रहा है. इसलिए चीन पर अमेरिका और नाटो को मिलकर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाना चाहिए. ग्राहम ने यह भी कहा कि वे इस पॉलिसी के लिए एक कानून पर काम कर रहे हैं, ताकि ट्रंप को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर भारी-भरकम टैक्स लगाने का अधिकार मिल सके, जो पुतिन से सस्ता तेल और गैस खरीदकर उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देते रहते हैं.

ट्रंप का प्लान और चीन का रिएक्शन

डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों से रूस से तेल खरीदना बंद करने और उस पर बैन लगाने की रिक्वेस्ट की है. साथ ही उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड प्रपोजल दिया है कि चीन पर 50 से 100 परसेंट का टैरिफ लगाया जाए. यह टैरिफ तब तक रहेगा जब तक यूक्रेन-रूस वॉर खत्म नहीं हो जाता. ट्रंप का मानना है कि ऐसा करने से चीन की रूस पर जो पकड़ है, वह कमजोर होगी और वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

चीन की प्रतिक्रिया

ट्रंप के इस प्रपोजल पर चीन ने तुरंत और कड़ा रिएक्शन दिया. चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि वॉर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि वे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं. उन्होंने साफ किया कि चीन न तो इस वॉर में शामिल है और न ही ऐसा करने का उसका कोई इरादा है. चीन का मानना है कि बातचीत और शांति से ही किसी भी समस्या का हल निकल सकता है.

ट्रेड करने वाले देशों पर बना रहे प्रेशर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और लिंडसे ग्राहम और जैसे बड़े अमेरिकी पॉलिटिशियन का यह मानना है कि रूस को मिल रही इकोनॉमिक हेल्प को अगर रोक दिया जाए, तो वॉर को जल्दी खत्म किया जा सकता है. यही कारण है कि वे भारत और चीन जैसे उन देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं. हालांकि चीन ने भी इस बात का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि वह शांति के रास्ते पर चलने में यकीन रखता है. यह पूरा मामला दिखाता है कि यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नया ट्विस्ट ला दिया है, जहां अब सिर्फ रूस ही नहीं, बल्कि उससे ट्रेड करने वाले देशों पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है.