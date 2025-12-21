US Mass Shooting: कभी टॉपर स्टूडेंट था गोलीबारी करने वाला शख्स; 2001 में क्यों छोड़ दिया था ब्राउन यूनिवर्सिटी का साथ?

America News: अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. एग्जाम के दौरान हुई अंधाधुंध फायरिंग से छात्रों में दहशत फैल गई थी. जिसके बाद यूनिवर्सिटी को खाली कर दिया गया था, इस गोलीबारी में दो छात्रों की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हो गए थे, गोलीबारी के बाद हत्यारे ने आत्महत्या कर ली थी. अब शूटर को लेकर एक बड़ी खबर आई है, एक वक्त वो अच्छा खासा फिजिक्स का स्टूडेंट था लेकिन वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर पुर्तगाल चला गया था और वहां नौकरी करने लगा था.

छोड़ दी थी पढ़ाई

पुर्तगाल में एक मामूली सॉफ्टवेयर डेवलपर की नौकरी करने के लिए उसने एक अच्छा-खासा एकेडमिक करियर बीच में ही छोड़ दिया था, वह साल 2000 में ब्राउन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पीएचडी के लिए आया था. U.S. इन्वेस्टिगेटर अपने पुर्तगाली साथियों की मदद से अभी भी क्लाउडियो वैलेंटे द्वारा आत्महत्या से पहले की गई गोलीबारी का मकसद ढूंढ रहे हैं, अधिकारी उसके एकेडमिक अतीत की जांच कर रहे हैं.

छोड़ दी थी पढ़ाई

फिजिसिस्ट फिलिप मौरा के मुताबिक1996-97 में लिस्बन के एलीट इंस्टिट्यूटो सुपीरियर टेक्निको (IST) में वैलेंटे के टीचिंग असिस्टेंट थे और 2000 के दशक की शुरुआत तक उनके संपर्क में रहे. हालांकि क्लाउडियो को लगा कि इसमें से कुछ भी काम का नहीं है, यह समय की बर्बादी है और बाकी सभी नाकाबिल हैं और इसके चलते 2001 में लगभग एक साल बाद उसने पढ़ाई करना छोड़ दिया. इसके बाद शूटर ने पुर्तगाली इंटरनेट पोर्टल सैपो के लिए एक IT स्पेशलिस्ट की नौकरी कर ली.

टीचिंग असिस्टेंट को लेकर कहा

कई एक्स-स्टूडेंट्स ने इस बात पर एतराज जताया और कहा कि वैलेंटे कभी-कभी घमंडी हो सकते थे, लेकिन उनका व्यवहार दूसरे होशियार स्टूडेंट्स जैसा ही था और उन्होंने कोई एंटीसोशल बिहेवियर नहीं दिखाया, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर थोड़े अजीब थे.

कब हुई थी गोलीबारी?

अमेरिका की मशहूर आइवी लीग यूनिवर्सिटी ब्राउन में शनिवार (13 दिसंबर) को एक क्लासरूम में गोलीबारी हुई थी. जिसमें दो छात्रों की मौत हो गई और नौ लोग घायल हो गए थे. ये गोलीबारी फाइनल एग्जाम की स्टडी सेशन के दौरान हुई थी.