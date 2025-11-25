Advertisement
'...तो सुधर रहे हैं अमेरिका-चीन के रिश्ते'! ट्रंप-जिनपिंग में हुई लंबी बातचीत, दोनों नेताओं ने किन मुद्दों पर दिया जोर?

Donald Trump: ट्रंप और जिनपिंग के रिश्तों में काफी सुधार आ रहा है. दोनों नेताओं ने एक दूसरे से फोन पर बात की, जिसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि वह अप्रैल में चीन दौरे पर जाएंगे.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 25, 2025, 07:48 AM IST
Xi Jinping: अमेरिका और चीन के बीच दुश्मनी जग जाहिर है. ये दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. दोनों में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है. इसी बीच वैश्विक स्तर पर भूचाल मचाने वाली खबर सामने आई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल चीन दौरे पर जाने वाले हैं, चीनी राष्ट्रपति के बुलावे पर शी जिनपिंग चीन जाएंगे. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस जानकारी से लोगों को रूबरू कराया है. ये घोषणा दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने की है. इस दौरे की वजह क्या है आइए जानते हैं विस्तार के साथ.

ट्रंप-पुतिन में हुई बातचीत
उन्होंने बातचीत में यूक्रेन-रूस युद्ध, फेंटानाइल ड्रग सोयाबीन सहित अन्य खेती और अन्य चीजों पर बात की और कहा कि हमारे ग्रेट फार्मर्स के लिए एक अच्छी और बहुत जरूरी डील की है. यह आगे और भी ज्यादा बेहतर होगी. इन दोनों नेताओं ने बीते तीन हफ्ते पहले दक्षिण कोरिया में एक सफल मीटिंग भी की थी. हाल के दिनों में दोनों नेताओं के बीच संबंध काफी अच्छे देखे गए हैं. ट्रंप ने ये भी बताया कि अमेरिका साल के आखिरी में चीन शी जिनपिंग की आगवानी करेगा. 

किन मुद्दों पर हुई बात
चीनी सरकार ने भी इस कॉल की पुष्टि की. शी जिनपिंग ने बातचीत में ताइवान पर अपना पुराना स्टैंड दोहराया कि ताइवान, चीन का हिस्सा है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने अंतरराष्ट्रीय नियमों की रक्षा करनी चाहिए. शी ने इस बात पर भी जोर दिया कि “चीन और US ने फासीवाद और मिलिटरिज्म के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी. 

ये भी की चर्चा
दोनों नेताओं ने यूक्रेन में शांति की कोशिशों का समर्थन करने की बात की. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर अधिकारी ने कॉल को कन्फर्म किया लेकिन यह बताने से मना कर दिया कि इसे किस पक्ष ने शुरू किया. यह कॉल ट्रंप और शी की 30 अक्टूबर को बुसान में हुई मुलाकात के कुछ हफ़्ते बाद आई है. दोनों देशों के बीच हुई मीटिंग से बढ़े हुए तनाव में काफी हद तक नरमी आई है. (IANS)

