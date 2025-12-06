FIFA 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ में अचानक बजा ऐसा गाना; कुर्सी छोड़कर थिरकने करने लगे डोनाल्ड ट्रंप

America News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसकी वजह से वो चर्चाओं में आ जाते हैं, अब ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. ये आलम FIFA 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ में देखने को मिला है. ट्रंप जिस गाने पर थिरकते हुए नजर आए वो गाना अक्सर उनके चुनाव कैंपेन की रैलियों में सुना जाता था.

थिरकने लगे ट्रंप

FIFA 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप केनेडी सेंटर में अपनी सीट से उठे और अपना सिग्नेचर 'YMCA' डांस किया. यह गाना अक्सर ट्रंप की कैंपेन रैलियों में सुना जाता था. जैसे ही ट्रंप ने “नेसुन डोर्मा” गाना सुना वो खुद को रोक नहीं पाए और थिरकने लगे.

ट्रंप के साथ आए ये लोग

ट्रंप इस इवेंट में मेक्सिको की प्रेसिडेंट क्लाउडिया शीनबाम और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के साथ शामिल हुए. इस सेरेमनी को एक्टर-कॉमेडियन केविन हार्ट और सुपरमॉडल हेइडी क्लम ने मिलकर होस्ट किया था. इसमें टॉम ब्रैडी, शाकिल ओ’नील, वेन ग्रेट्जकी, एली मैनिंग और एरॉन जज जैसे स्पोर्ट्स आइकॉन शामिल हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप को मिला पीस प्राइज

बता दें कि US प्रेसिडेंट को स्पोर्ट्स की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी से पहला FIFA पीस प्राइज भी मिला. इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने ट्रंप को प्राइज़ देते हुए कहा, "मिस्टर प्रेसिडेंट, यह आपका प्राइज़ है. यह आपका पीस प्राइज है. आपके लिए एक सुंदर मेडल भी है जिसे आप हर जगह पहन सकते हैं. फिर ट्रंप ने उसे अपने गले में डालते हुए कहा कि मैं इसे अभी पहनने जा रहा हूं, दुनिया भर के फुटबॉल फैंस वर्ल्ड कप ड्रॉ देखने के लिए जुड़े हुए थे ताकि देख सकें कि मैच कैसे होते हैं.

लॉन्च किया था नया प्राइज

FIFA ने पिछले महीने नए प्राइज को लॉन्च किया था और इसे एक सम्मान बताया था जिसका मतलब है उन लोगों को इनाम देना जिन्होंने शांति के लिए बहुत अच्छे और असाधारण काम किए हैं और ऐसा करके दुनिया भर के लोगों को एकजुट किया है.