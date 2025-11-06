कार में मर गई दो साल की 'परी', 'एडल्ट' दुनिया में खोया रहा पिता, अब क्यों उठाया खौफनाक कदम

America News: कहते हैं कि कब किसके साथ क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता है. अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हुआ. यहां पर एक युवक ने पोर्न वीडियो देखते हुए सुसाइड कर लिया. उसने ये खौफनाक कदम सजा सुनाए जाने के कुछ घंटे पहले उठाया. इस युवक को बेटी की मौत का दोषी ठहराया गया था. जिसे 20-30 साल की सजा सुनाई जानी थी लेकिन सजा सुनाए जाने से पहले ही उसने सुसाइड कर लिया. जानिए क्या है पूरा मामला.

क्या है मामला

38 वर्षीय पिता ने पिछले महीने पीमा काउंटी सुपीरियर कोर्ट में एक याचिका समझौते के तहत अपनी सबसे छोटी बेटी पार्कर की मौत के लिए दोषी ठहराया था. उसकी बेटी 2024 में ड्राइववे पर खड़ी अपनी एक्यूरा कार की पिछली सीट पर झपकी ले रही थी और उसे एयर कंडीशनिंग चालू करके छोड़ दिया था. इसके बाद पिता घर के अंदर गया और वीडियो गेम खेला, वीडियो गेम खेलने के बाद पोर्न वीडियो देखा और तीन घंटे से ज्यादा समय तक बीयर पीता रहा, वो मौज मस्ती में व्यस्त रहा और उसे समय का पता ही नहीं चला और जब वह वापस पहुंचा तो देखा कि उसकी बेटी की गर्म कार की वजह से मौत हो गई है.

आलीशान बंगले में किया सुसाइड

Wion की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले को लेकर पीमा काउंटी के मेडिकल परीक्षक ने बताया कि जब पहली बार बचाव दल पहुंचा तो कार के अंदर का तापमान 108.9°F था. स्कोल्टेस को बिना पैरोल के 20 से 30 साल की जेल की सजा सुनाई जानी थी. हालांकि उसे बुधवार तक जमानत पर रिहा किया गया था, लेकिन जेल जाने से पहले ही उसने आत्महत्या कर ली. पीमा काउंटी के अभियोजक अदालती सुनवाई के दौरान इस घटना से स्तब्ध थे और उन्होंने कहा कि वे जल्द ही और जानकारी देंगे. इस घटना के बार में जिसे भी जानकार मिल रही है वह दंग हो जा रहा है, युवक ने ये हैरतअंगेज काम 10 लाख डॉलर वाले आलीशान बंगले में किया.

