गलत ऑर्डर पर 'छिड़ी जंग', जमकर चले लात-घूसे, वीडियो देख फटा लोगों को कलेजा

Texas News: सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो टेक्सास से सामने आया है. यहां के एक रेस्टोरेंट में दो गुटों में जमकर लड़ाई हुई, यह विवाद खाने के गलत ऑर्डर की वजह से हुआ, पहले कहासुनी हुई उसके बाद ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई. लड़ाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जानें पूरा मामला क्या है.

क्या है पूरा मामला

यह मामला टेक्सास के एक फूड रेस्टोरेंट का है. यहां पर खाने का गलत ऑर्डर हो गया था. जिसकी वजह से दो पक्षों में बहस हुई, इसके बाद मारपीट शरू हो गई, मामले को लेकर लड़के की मां ने बताया कि किसी दूसरे टेबल के ऑर्डर का कुछ हिस्सा गलती से मेरे बेटे और उसके दोस्तों के पास पहुंच गया, कर्मचारियों ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय दूसरे ग्राहकों से कहा, 'आपका खाना उनके पास है और इसके कुछ देर बाद उन लोगों ने मेरे बेटे और उसके दोस्तों से झगड़ा किया और कुछ ही सेकंड में, मामला एक साधारण गलतफहमी से कहीं बढ़कर हिंसक हमले में बदल गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा रहा है कि लोग किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं. मारपीट की वजह से कई लोग जमीन पर भी गिर गए. सैन एंटोनियो पुलिस विभाग (SAPD) ने KSAT को बताया कि घटना के बाद पुलिस को घटनास्थल पर भेजा गया था. इस लड़ाई में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं. मामले में एंड्रेस गार्सिया कार्डेनास (21), टायरोन टॉलिवर (21), मिगुएल टोरेस (57), मीली टोरेस (21), एंड्रयू लोपेज (21), डेओन्टे ​​टॉलिवर (23) और वेरोनिका वाल्डेज (53) को गिरफ्तार कर बेक्सर काउंटी जेल भेज दिया गया, उन पर शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए हमला करने का आरोप लगाया गया है.