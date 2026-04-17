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Hindi Newsदुनियाबेटा US आर्मी में और मां ICE की हिरासत में...अमेरिका में भारतीय मूल की महिला के साथ हुआ अपराधी जैसा बर्ताव

बेटा US आर्मी में और मां ICE की हिरासत में...अमेरिका में भारतीय मूल की महिला के साथ हुआ अपराधी जैसा बर्ताव

US News: अमेरिका में एक महिला को हिरासत में लिया गया है. उस महिला का बेटा US आर्मी में है. एक महीने से उसे डिटेंशन सेंटर में रखा गया है. उस महिला के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव भी किया गया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 17, 2026, 08:52 AM IST
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बेटा US आर्मी में और मां ICE की हिरासत में...अमेरिका में भारतीय मूल की महिला के साथ हुआ अपराधी जैसा बर्ताव

US News: अमेरिका के टेक्सास राज्य में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के कई ऐसे वीडियो सामने आए थे जिसकी दुनियाभर में आलोचना हो रही थी. ICE की कारनामे का एक और मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां पर 53 साल की एक भारतीय महिला को हिरासत में लिया गया, इस महिला का बेटा US आर्मी में है, हिरासत में लेने के बाद उसे डिटेंशन सेंटर में रखा गया है. 

हाथ में लगाई जबरन हथकड़ी

बत्रा को 17 मार्च को हार्लिंगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम के लिए मिल्वौकी जाते समय गिरफ्तार किया गया था. वह अभी भी रेमंडविले के एल वैले डिटेंशन सेंटर में हिरासत में हैं. द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक, एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन में, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उन्हें हथकड़ी लगाकर फोटो खिंचवाने के लिए मजबूर किया. 

अपराधियों जैसा हुआ बर्ताव

बत्रा के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद सादे कपड़ों में आए एजेंटों ने उन्हें रोका. उन्होंने कहा कि उन्होंने बैज नहीं दिखाए और उनके इमिग्रेशन स्टेटस पर सवाल उठाए. जब उन्हें बताया गया कि उनके पास डिपोर्टेशन ऑर्डर है, तो बत्रा ने जवाब दिया कि उनके पास 2000 में दिया गया “विदहोल्डिंग ऑफ रिमूवल” के तहत वैलिड वर्क ऑथराइजेशन है. इसके बावजूद भी उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया.

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बीमारी की वजह से गई महिला की आवाज

हिरासत में लिए जाने के कुछ ही दिनों में वह सांस के इन्फेक्शन से बीमार पड़ गईं और उनकी आवाज चली गई. अपनी हिरासत के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यह अजीब लगता है. मुझे नहीं पता कि इसे और कैसे कहूं, मैं यहां बस दीवार को घूर रही हूं और सोच रही हूं कि मैं यहां आखिर कर क्या रही हूं?

कई सालों से अमेरिका में रह रही हैं बत्रा

मीनू बत्रा 1980 के दशक में अपने माता-पिता की हत्या के बाद भारत में सिख विरोधी हिंसा से भाग गई थीं, 35 साल से ज्यादा समय से US में रह रही हैं. वह टेक्सास में हिंदी, पंजाबी और उर्दू के लिए एकमात्र लाइसेंस्ड कोर्ट इंटरप्रेटर हैं और उन्होंने दो दशकों से ज्यादा समय तक इमिग्रेशन कोर्ट में काम किया है. बता दें कि मीनू बत्रा का सबसे छोटा बेटा हाल ही में अमेरिकी सेना में शामिल हुआ है और उसकी ओर से मानवीय पैरोल का अनुरोध किया है. वह चार बच्चों की मां हैं, सभी अमेरिकी नागरिक हैं. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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