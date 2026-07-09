Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /अरेंज मैरिज का खौफनाक अंत! अमेरिका में भारतीय ने की पत्नी की हत्या; मर्डर के बाद गर्लफ्रेंड को भेजी लाश की तस्वीर

अरेंज मैरिज का खौफनाक अंत! अमेरिका में भारतीय ने की पत्नी की हत्या; मर्डर के बाद गर्लफ्रेंड को भेजी लाश की तस्वीर

America News: अमेरिका में एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. उसकी मौत के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी तस्वीरें भेजी. उसे गिरफ्तार किया गया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 09, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:32 AM IST
अरेंज मैरिज का खौफनाक अंत! अमेरिका में भारतीय ने की पत्नी की हत्या; मर्डर के बाद गर्लफ्रेंड को भेजी लाश की तस्वीर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डाउनलोड में तो सुपरफास्ट है भारत का 5G, लेकिन AI के मामले में क्यों हो जाता है स्लो
5G internet24 min ago
2
school holidays30 min ago
3
Janhvi Kapoor32 min ago
4
monsoon emergency kit36 min ago
5
Delhi news38 min ago