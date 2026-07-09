/अरेंज मैरिज का खौफनाक अंत! अमेरिका में भारतीय ने की पत्नी की हत्या; मर्डर के बाद गर्लफ्रेंड को भेजी लाश की तस्वीर

America Murder: अमेरिका से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी तस्वीरें उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भेजी, तेलंगाना के रहने वाले इस युवक की चार महीने पहले अरेंज मैरिज हुई थी. हत्या के आरोप में अब उसे गिरफ्तार किया गया है.
27 अक्टूबर 2025 को अविनाश ने 911 पर फोन कर कहा कि उसकी पत्नी बाथरूम में बंद है और कोई जवाब नहीं दे रही. जब ऑफिसर्स अपार्टमेंट में घुसे, तो उन्होंने सब्बीनेनी को बाथरूम के फर्श पर पड़ा पाया. फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया.
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना वाले दिन अविनाश ने अपनी कथित गर्लफ्रेंड से कई बार बात की थी. अपनी पत्नी की मौत के समय भारत में किसी दूसरी महिला के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में था. जांच में यह भी दावा किया गया है कि दोनों के बीच पहले से संबंध थे.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सब्बीनेनी की मौत से करीब चार महीने पहले इस कपल ने अरेंज मैरिज की थी. US की लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किंग काउंटी मेडिकल एग्जामिनर के ऑफिस ने बाद में फैसला सुनाया कि सब्बीनेनी की मौत गला घोंटने से हुई एस्फिक्सिया से हुई थी, जिसके बाद बेलेव्यू पुलिस ने जांच को संदिग्ध मौत से हत्या का मामला बना दिया.
जांच एजेंसियों ने वॉट्सऐप चैट, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल सबूत जुटाए हैं. पुलिस का दावा है कि घटना के समय अपार्टमेंट में अविनाश के अलावा कोई और मौजूद नहीं था. जांच के दौरान पत्नी की बॉडी की एक डिलीट की गई फोटो भी सामने आई, जिसे अहम सबूत माना जा रहा है.