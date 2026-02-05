कौन हैं रयान राउथ? जिसे सुनाई गई उम्रकैद की सजा, गोल्फ कोर्स पर डोनाल्ड ट्रंप पर की थी जानलेवा हमले की कोशिश

Advertisement
America News: साल 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया था. जिसके आरोपी को अब उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा कई और गुनाहों की भी उसे सजा दी गई है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 05, 2026, 11:00 AM IST
Donald Trump: साल 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई थी. जिसके दोषी को अब उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला तब हुआ था जब वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे थे. हालांकि उसके हमले की कोशिश को  एक US सीक्रेट सर्विस एजेंट ने नाकाम कर दिया था. हमले के आरोपी राउथ को उम्रकैद के अलावा कई और सजाएं भी दी गईं हैं, जानिए पूरा मामला.

नाकाम कोशिश की थी 
CNN के मुताबिक राउथ को सितंबर में पांच मामलों में दोषी पाया गया था, जिसमें एक बड़े प्रेसिडेंट कैंडिडेट की हत्या की कोशिश भी शामिल थी. राउथ ने अब US प्रेसिडेंट के वेस्ट पाम बीच गोल्फ कोर्स के पास एक स्नाइपर पोजीशन बनाई थी और उसे एक US सीक्रेट सर्विस एजेंट ने नाकाम कर दिया था. जिसे लेकर US डिस्ट्रिक्ट जज ऐलीन कैनन ने बुधवार (लोकल टाइम) को सजा सुनाई.

मारने का बनाया इरादा
कोर्ट की कार्रवाई के मुताबिक जज कैनन ने राउथ के कामों को एक बुरा काम बताया और कहा कि उसने साफ तौर पर मारने का इरादा दिखाया था. इस सजा के अलावा बंदूक रखने के लिए 84 महीने की सजा, फेडरल अफसर को हमला करने के लिए 240 महीने और बंदूक रखने के लिए 18 महीने की सजा सुनाई गई है. साथ ही बंदूक का सीरियल नंबर मिटाने की वजह से भी 60 महीने की सजा दी गई है. 

हमलावर ने बताई ये बात
ट्रायल के दौरान प्रॉसिक्यूटर ने राउथ के बनाए स्नाइपर नेस्ट से ली गई तस्वीरें दिखाईं, जिसमें दिखाया गया कि जब राउथ ने अपनी राइफल से निशाना साधा तो ट्रंप छठे ग्रीन पर सिर्फ 126 फीट दूर थे. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि राउथ ने घटना से कुछ हफ्ते पहले गोल्फ कोर्स और ट्रंप के पास के मार-ए-लागो घर पर नजर रखी थी. उसने ट्रंप की रैली के शेड्यूल और लोकल ट्रैफिक कैमरों को खोजने के लिए बर्नर फोन का इस्तेमाल किया था. सबूतों में एक हाथ से लिखा लेटर भी मिला, जिसमें राउथ ने ट्रंप की हत्या की कोशिश करने की बात कबूल की थी और USD 150,000 की पेशकश की थी, जो कोई भी काम पूरा कर सके.

कौन है हमलावर?
हमले की कोशिश 15 सितंबर, 2024 को हुई थी, जब राउथ, सोवियत स्टाइल की राइफल से लैस और आर्मर प्लेट्स से सुरक्षित, गोल्फ कोर्स की घेरे वाली बाड़ के साथ खड़ा हो गया था. एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने राइफल की बैरल और बाड़ के आर-पार राउथ का चेहरा देखा और गोलियां चलाईं, जिससे राउथ को भागना पड़ा. बाद में राउथ की पहचान हुई और उसे पकड़ लिया गया, उसके बारे में जानकारी एक आम गवाह ने दी थी और सबूतों से पता चला कि राउथ ने भागने के रास्ते ढूंढे थे, जिसमें मियामी एयरपोर्ट और मेक्सिको की फ्लाइट के रास्ते शामिल थे, इसके जरिए वो भागना चाहता था. (ANI)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

