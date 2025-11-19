Advertisement
कीबोर्ड पर सूखा खून, फिर भी नहीं बच सका कातिल; 2922 दिन बाद खुला राज, कैसे सॉल्व हुई इंटरनेशनल मर्डर मिस्ट्री?

America News: साल 2017 में US में हुए एक भारतीय महिला और उसके बेटे की हत्या के राज खुलासा हुआ है. एक लैपटॉप के जरिए इसका पर्दाफाश हुआ है. जानिए पुलिस कैसे कातिल तक पहुंची है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 19, 2025, 02:12 PM IST
Crime News: कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं. आप चाहे जो भी गुनाह कर लें लेकिन एक दिन उसकी सजा आपको मिलनी ही है. ऐसी ही एक कहानी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, साल 2017 में US में एक भारतीय महिला और बेटे की हत्या कर दी गई थी. मर्डर के करीब 8 साल बाद हत्या का राज खुला है और हत्यारे तक यूनाइटेड स्टेट्स के अधिकारी पहुंचे हैं. हत्यारों तक पहुंचने में लैपटॅाप ने अहम भूमिका निभाई है. जानिए कैसे इसके जरिए पूरी क्राइम कुंडली का पर्दाफाश हुआ है. 

2017 में हुई थी हत्या
दरअसल, आंध्र प्रदेश की महिला शशिकला नर्रा और उनके बेटे अनीश साल 2017 में न्यू जर्सी अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे. आठ साल से ज्यादा समय बाद, यूनाइटेड स्टेट्स में अधिकारियों ने एक भारतीय व्यक्ति के खिलाफ आरोपों की घोषणा की है. वकीलों ने कहा कि नजीर हमीद न्यू जर्सी की एक कंपनी में शशिकला नर्रा के पति का सहकर्मी था और पीड़ितों के घर से पैदल दूरी पर रहता था. हत्या के बाद हमीद भारत भाग गया. हाल ही में उसकी कंपनी द्वारा जारी लैपटॉप से ​​लिए गए DNA सैंपल के क्राइम सीन से लिए गए ब्लड सैंपल से मैच होने के बाद वह इस केस से जुड़ गया.

भाग आया भारत
इसके बाद US मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारियों ने एक संदिग्ध के खिलाफ हत्या और उससे जुड़े अपराधों के लिए आरोप दायर किए हैं और उसे वापस अमेरिका भेजने की मांग कर रहे हैं. इसे लेकर बर्लिंगटन काउंटी प्रॉसिक्यूटर ऑफिस के इन्वेस्टिगेशन चीफ पैट्रिक थॉर्नटन ने मीडिया को बताया कि जब यह घटना हुई तो हमीद वीजा पर US में काम कर रहा था. इसके बाद वह भारत लौट आया और तब से यहीं है.

अपार्टमेंट्स में पाए गए मृत
साल 2017 में 23 मार्च को हनू नर्रा मेपल शेड में फॉक्स मीडो अपार्टमेंट्स में अपने घर लौटे तो उन्होंने अपनी 38 साल की पत्नी शशिकला नर्रा और अपने 6 साल के बेटे अनीश को उनके अपार्टमेंट में मरा हुआ पाया. उन्हें कई बार चाकू मारा गया था. इसके बाद पुलिस ने कहा कि उनके बचाव के घावों से पता चलता है कि उन्होंने दोनों ने वापस लड़ने की कोशिश की थी. इन्वेस्टिगेटर्स ने क्राइम सीन से खून के कई सैंपल इकट्ठा किए. जांच के दौरान यह पाया गया कि इकट्ठा की गई एक बूंद न तो पीड़ित की थी और न ही हनू नर्रा की. 

सालों तक करता रहा काम
नजीर हमीद इस केस में तब दिलचस्पी का विषय बन गए जब पुलिस को पता चला कि उन पर पहले हनू नर्रा का पीछा करने का आरोप था, जिसके साथ वह कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज में काम करते थे, वो चाकूबाजी के 6 महीने बाद भारत आ गया. संदिग्ध भारत वापस आने के बाद भी कॉग्निजेंट का कर्मचारी बना रहा. अधिकारियों का मानना ​​है कि हामिद ने टेक्नोलॉजी में अपने बड़े अनुभव का इस्तेमाल अपने निशान छिपाने और अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री छिपाने के लिए किया. इस केस की जांच कर रहे इन्वेस्टिगेटर ने भारत में अधिकारियों से संपर्क किया और हमीद से DNA सैंपल देने के लिए कहा. हालांकि उसने मना कर दिया. 

सैंपल के लिए लिया ऑर्डर
इसके बाद DNA सैंपल लेने के लिए अधिकारियों ने 2024 में एक कोर्ट ऑर्डर लिया, जिसमें कॉग्निजेंट से हमीद का कंपनी का दिया हुआ लैपटॉप भेजने की रिक्वेस्ट की गई,  आखिरकार लैपटॉप से ​​एक DNA कंट्रीब्यूटर मिला, जो क्राइम सीन से मिली अनजान खून की बूंद के DNA से मैच हुआ, जिससे हमीद का क्राइम से कनेक्शन हो गया. इन्वेस्टिगेटर अभी भी इस बात को लेकर पक्के तौर पर पक्का नहीं हैं कि इन बेरहमी से की गई हत्याओं के पीछे हमीद का क्या मकसद था.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

america news

