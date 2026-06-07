Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /डांस कर रहे थे लोग, तभी तड़तड़ाने लगी गोलियां; अमेरिका में ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के बीच मचा हड़कंप

डांस कर रहे थे लोग, तभी तड़तड़ाने लगी गोलियां; अमेरिका में ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के बीच मचा हड़कंप

Toledo Shooting: अमेरिका के ओहियो के टोलेडो शहर में गोलीबारी हुई है, ये गोलीबारी एक सामुदायिक उत्सव के दौरान हुई, जिसमें करीब 12 लोग घायल हो गए हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 07, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:38 AM IST
डांस कर रहे थे लोग, तभी तड़तड़ाने लगी गोलियां; अमेरिका में ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के बीच मचा हड़कंप

About the Author

Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
IND vs AFG Test Live Score: शुभमन गिल आज ठोकेंगे दोहरा शतक! ऋषभ पंत भी शतक के करीब, भारत का स्कोर 368/3
IND vs AFG2 min ago
2
greater noida encounter2 min ago
3
Toledo Shooting3 min ago
4
Jin Ze7 min ago
5
Mamata Banerjee12 min ago