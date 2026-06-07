/डांस कर रहे थे लोग, तभी तड़तड़ाने लगी गोलियां; अमेरिका में ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के बीच मचा हड़कंप

Ohio Festival Shooting: अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी हुई है. संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य-पश्चिमी राज्य ओहियो के टोलेडो शहर में गोलीबारी हुई है, ये गोलीबारी एक सामुदायिक उत्सव के दौरान हुई, जिसमें करीब 12 लोग घायल हो गए हैं. गोलीबारी करने वाले संदिग्ध की तलाश की जा रही है. गोली चलने के बाद लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे, टोलेडो के उप पुलिस प्रमुख जो हेफर्नन ने कहा कि दो घायलों की हालत काफी ज्यादा गंभीर है. उन्होंने बताया कि कम से कम दो लोग एक-दूसरे पर गोली चला रहे थे.
टोलेडो पुलिस विभाग ने कहा कि गोलीबारी ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के पास हुई, जो शहर के एक ऐतिहासिक जिले में लाइव संगीत और घरेलू पर्यटन का एक वार्षिक आयोजन है. ओहियो के गवर्नर माइक डेविन ने एक बयान में कहा कि मैं आज रात टोलेडो की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हूं. गर्मियों के त्यौहार परिवारों के लिए हिंसा के डर के बिना एक साथ समय बिताने के लिए सुरक्षित स्थान होने चाहिए. सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ लोग भागते हुए नजर आए.
जमीन पर लेट गए लोग
प्रत्यक्षदर्शी केविन बेरी ने कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ पड़ोस के आर्बरेटम में बैठकर लाइव संगीत सुन रहे थे, तभी उन्होंने कुछ गोलियों की आवाज सुनी. उत्सव के लिए पहले से ही मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने तुरंत घटनास्थल पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने ये भी कहा वो संभावित पीड़ितों की तलाश में उस इलाके में टहलने लगे. गोलीबारी के बाद हर कोई जमीन पर लेट गया.
पुलिस ने की लोगों से अपील
इस गोलीबारी के बाद पुलिस ने कहा कि अभी भी गोली चलाने वाले संदिग्ध की तलाश की जा रही है. जहां पर गोलीबारी हुई वहां पर लोगों को न जाने की अपील की गई है. अभी तक हमले के कारणों और परिस्थितियों का पता नहीं चल पाया है, अधिकारियों ने यह भी बताया कि मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और जल्द ही स्थिति से लोगों को परिचित कराया जाएगा.