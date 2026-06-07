/डांस कर रहे थे लोग, तभी तड़तड़ाने लगी गोलियां; अमेरिका में ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के बीच मचा हड़कंप

Ohio Festival Shooting: अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी हुई है. संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य-पश्चिमी राज्य ओहियो के टोलेडो शहर में गोलीबारी हुई है, ये गोलीबारी एक सामुदायिक उत्सव के दौरान हुई, जिसमें करीब 12 लोग घायल हो गए हैं. गोलीबारी करने वाले संदिग्ध की तलाश की जा रही है. गोली चलने के बाद लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे, टोलेडो के उप पुलिस प्रमुख जो हेफर्नन ने कहा कि दो घायलों की हालत काफी ज्यादा गंभीर है. उन्होंने बताया कि कम से कम दो लोग एक-दूसरे पर गोली चला रहे थे.