'ट्रंप से था खफा, कमला हैरिस पर निकाला गुस्सा...', शिकागो में US की पूर्व उपराष्ट्रपति पर क्यों भड़के फिलिस्तीन समर्थक?

Kamala Harris: अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की गिनती सशक्त महिला नेताओं में की जाती है. हालांकि शिकागों में उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ, कमला हैरिस अपनी किताब 107 डेज पर चर्चा करने के लिए शिकागो पहुंची हुई थीं, यहां पर वो चर्चा कर रही थीं, इसी दौरान एक प्रदर्शनकारी चिल्लाने लगी, जिससे वहां मौजूद लोगों ने कहा उसे बाहर निकालो, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है. जानिए पूरा मामला है.

कमला को कहा अपराधी

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. यहां पर कमला हैरिस के कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन हुआ, एक व्यक्ति ने उनके कार्यक्रम में नरसंहार का जिक्र किया, जबकि उन्हें युद्ध अपराधी कहा, जैसे ही माहौल खराब होने लगा तो सुरक्षाकर्मियों ने महिला और पुरुष दोनों को बाहर निकाल दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

कमला हैरिस ने दिया जवाब

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें रिप्लाई देते हुए कमला हैरिस ने कहा कि मैं राष्ट्रपति नहीं हूं, दरअसल, वो व्यक्ति फिलिस्तीन का समर्थक था और डोनाल्ड ट्रंप प्रशालन द्वारा संचालित MAGA नियम के तहत किए गए सामूहिक निर्वासन का उल्लेख कर रहा था. कमला ने आगे कहा कि अगर आप व्हाइट हाउस जाकर उनसे बात करना चाहते हैं, तो जाकर करें, इस दौरान कमला हैरिस काफी गुस्से में भी आ गईं. वहीं शो की होस्ट ने कहा कि हम लोगों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वे इस महिला के प्रति सम्मान दिखाएं, इसपर हैरिस ने मजाकिया लहजे में कहा और कृपया मेरा नाम सही ढंग से लें.

पहले भी पड़ा है व्यवधान

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब हैरिस की पुस्तक यात्रा को विरोध का सामना करना पड़ा हो. इससे पहले पिछले महीने राष्ट्रीय यात्रा शुरू करने के बाद से, उन्हें 107 डेज़ के प्रचार के दौरान इसी तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ा है, जिसमें बाइडेन के राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के बाद उनका 107-दिवसीय 2024 का राष्ट्रपति अभियान शामिल है.