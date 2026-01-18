US में कुछ बड़ा होने वाला है? पेंटागन ने 1,500 सैनिकों को मिनेसोटा में तैनाती के लिए किया तैयार; ट्रंप पहले ही दे चुके हैं धमकी

Advertisement
अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के सबसे अधिक आबादी वाले शहर में इस समय इमिग्रेशन एजेंट्स की कथित मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है. स्थिति से निपटने के लिए टागन ने लगभग 1,500 सक्रिय सैनिकों को मिनेसोटा में संभावित तैनाती के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 18, 2026, 07:33 PM IST
America News: ईरान समेत दुनिया के कई देश इस समय हिंसक प्रदर्शनों से गुजर रहे हैं. अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है. यूएस के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं. यहां पर लोगों का प्रदर्शन अब उग्र होने लगा है. इमिग्रेशन एजेंट्स की कथित मनमानी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है. इस बीच खबर है कि पेंटागन ने लगभग 1,500 सक्रिय सैनिकों को मिनेसोटा में संभावित तैनाती के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है. 

दरअसल, वाशिंगटन पोस्ट में एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी के हवाले से बताया गया कि सेना ने उत्तरी राज्य में हिंसा बढ़ने की स्थिति में तैनाती के लिए तैयार इकाइयों को आदेश दिए हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उनमें से किसी को भेजा जाएगा या नहीं. इस पूरे मामले में व्हाइट हाउस की ओर से एक बयान में बताया गया कि पेंटागन के लिए राष्ट्रपति जो भी फैसला लें या न लें, उसके लिए तैयार रहना आम बात है.  

राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी दे चुके हैं चेतावनी 

गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को धमकी देते हुए कहा था कि अगर राज्य के अधिकारी इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंटों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद प्रदर्शनकारियों को इमिग्रेशन अधिकारियों को निशाना बनाने से नहीं रोकते हैं, तो वह सेना तैनात करने के लिए इंसरेक्शन एक्ट का इस्तेमाल करेंगे. 

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ट्रंप ने पिछले दिनों लिखा था कि अगर मिनेसोटा के भ्रष्ट राजनेता कानून का पालन नहीं करते हैं और पेशेवर आंदोलनकारियों और विद्रोहियों को I.C.E. के देशभक्तों पर हमला करने से नहीं रोकते हैं, जो सिर्फ अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं INSURRECTION ACT लागू कर दूंगा.

मिनेसोटा में हुआ क्या है? 

उल्लेखनीय है कि पोस्ट और एबीसी न्यूज ने बताया कि शहर में तैनात किए जाने वाले ये सैनिक ठंडे मौसम के ऑपरेशंस में स्पेशलिस्ट हैं. इसके साथ ही उन्हें 11वीं एयरबोर्न डिवीजन के तहत दो अमेरिकी सेना इन्फेंट्री बटालियन में तैनात किया गया है. ज्ञात हो कि मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में निवासियों और फेडरल अधिकारियों के बीच टकराव ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि 7 जनवरी को एक ICE एजेंट ने रेनी गुड नाम की 37 साल की महिला को गोली मार दी थी. वह अपनी कार से उतरने का आदेश मिलने के बाद गाड़ी चलाकर जा रही थीं. (इनपुट- रॉयटर्स)

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

