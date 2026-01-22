Advertisement
trendingNow13082597
Hindi Newsदुनियागन साइलेंसर के नाम पर अमेरिका में आलू को मिल गई कानूनी मान्यता, मालिक बना ये शख्स, समझिए क्या है माजरा?

गन साइलेंसर के नाम पर अमेरिका में 'आलू' को मिल गई कानूनी मान्यता, मालिक बना ये शख्स, समझिए क्या है माजरा?

America News: अमेरिका में एक मालिक ने आलू को कानूनी तौर पर  9mm गन साइलेंसर के रूप में रजिस्टर करवाया है. इस रजिस्ट्रेशन के बाद वह लीगल तरीके से पोटैटो साइलेंसर का मालिक बन गया. जानिए क्या है पूरा मामला. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 22, 2026, 11:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गन साइलेंसर के नाम पर अमेरिका में 'आलू' को मिल गई कानूनी मान्यता, मालिक बना ये शख्स, समझिए क्या है माजरा?

America Potato Silencer: आलू को बोलचाल की भाषा में सब्जियों का राजा कहा जाता है. आलू एक ऐसी सब्जी है जिसे किसी भी सब्जी के साथ मिलाकर खाया जा सकता है. हालांकि अमेरिका में 'आलू' को कानूनी तौर पर मान्यता मिली है. चौंकिए मत, यहां पर एक अमेरिकन गन मालिक ने आलू को कानूनी तौर पर  9mm गन साइलेंसर के रूप में रजिस्टर करवाया, जिसके बाद वह लीगल तरीके से पोटैटो साइलेंसर का मालिक बन गया, जानिए क्या है पूरा माजरा. 

किस एक्ट के तहत मिली मान्यता
अमेरिका के नेशनल फायर आर्म्स एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति अपने बनाए साइलेंसर डिजाइन को बिना किसी फीस के डिजिटल रूप से अनुमति पा सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिकन गन मालिक ने  ATF मंजूरी के लिए तीन पोटैटो सप्रेसर जमा किए, जिसमें दो साइलेंसरों को अनुमति मिली. जबकि एक साइलेंसर को अनुमति क्यों नहीं मिल पाई इसका पता नहीं चल पाया है. इस मान्यता के बाद लोग तरह-तरह की बातें भी कर रहे हैं.

पहले व्यक्ति बने जैक क्लार्क
जैक क्लार्क पहले ऐसे इंसान बन गए हैं जिन्हें ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स, एंड एक्सप्लोसिव्स (ATF) से साइलेंसर के तौर पर लीगली मंजूरी मिली है. द रीलोड की रिपोर्ट के मुताबिक क्लार्क ने बताया कि आम लोगों को यह बताने का एक अच्छा तरीका है, हालांकि यह बेवकूफी है, 'यह पूरा कानून ही बेवकूफी भरा है. कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने तकियों के लिए जमा किए गए फॅार्म के बारे में बात की है. उन्होंने कहा कि एक ने डॉक्यूमेंटेशन के लिए सिर्फ माइक लिंडेल की एक तस्वीर सबमिट की जिसमें वह 'माई पिलो' पकड़े हुए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्हें खुद नहीं समझ आया
हालांकि क्लार्क को खुद भी पक्का नहीं है कि उनके स्पड साइलेंसर को कैसे मंजूरी मिली. उन्होंने ATF मंजूरी के लिए तीन पोटैटो सप्रेसर जमा किए, लेकिन सिर्फ दो ही मंजूर हुए, बंदूक के मालिक को लगता है कि डिजाइन रैंडमली मंजूर हो सकते हैं क्योंकि ATF स्टाफ उन्हें मिलने वाले सभी एप्लीकेशन को नहीं देख सकता.

कई लोगों ने किया टेस्ट
रिपोर्ट के मुताबिक कई YouTube अकाउंट ने आलू को गॉन साइलेंसर के तौर पर टेस्ट किया है, जिसमें लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर भी शामिल है, इन सभी को कुछ खास नतीजे नहीं मिले हैं. जैक क्लार्क को भी Tate001 के असर में कोई दिलचस्पी नहीं है. वह बस कुछ मजा लेने की कोशिश कर रहे थे. इस हिसाब से ये समझ आता है कि उन्होंने मजा लेने की कोशिश में इस तरह का डिजाइन बनाकर दिया.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

america news

Trending news

भाजपा तो 'नवीन' हो गई, कांग्रेस को किसने रोक रखा है? वो चिंतन भी शिविर में ही रह गया
BJP President Nitin Nabin
भाजपा तो 'नवीन' हो गई, कांग्रेस को किसने रोक रखा है? वो चिंतन भी शिविर में ही रह गया
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
Gujarat news
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
bengaluru news
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
Devendra Fadnavis
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
weather news
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
IIT News
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
maharastra politics
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
DNA
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
DNA
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
karnataka
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP