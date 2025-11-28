Advertisement
'वो अब हमारे साथ नहीं हैं...', गोलीबारी में घायल 1 नेशनल गार्ड की गई जान, डोनाल्ड ट्रंप ने कही ये बात

White House: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास हुी गोलीबारी में दो नेशनल गार्ड घायल हुए थे, जिसमें एक गार्ड की जान चली गई है. उनके दुखद निधन के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि वो बहुत इज्जतदार, जवान, शानदार इंसान थीं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 28, 2025, 06:47 AM IST
Donald Trump: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. इस गोलीबारी में दो नेशनल गार्ड घायल हुए थे. हमले की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति काफी ज्यादा गुस्से में हैं. अब एक बड़ी खबर आ रही है. राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया है कि हमले में घायल दो गार्ड में से एक की जान चली गई है. उनके दुखद निधन के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि वो बहुत इज्जतदार, जवान, शानदार इंसान थीं. वह अब हमारे साथ नहीं हैं.

मौत से भावुक हुए ट्रंप
अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (लोकल टाइम) को बताया कि सारा बेकस्ट्रॉम, वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के उन दो जवानों में से एक थीं जिन पर बुधवार को व्हाइट हाउस के पास गोली चलाई गई थी, उनकी मौत हो गई है. वो एक, बहुत इज्जतदार, जवान, शानदार इंसान थीं. वह अब हमारे साथ नहीं हैं, आगे कहा कि नेशनल गार्ड का दूसरा जवान भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है उसकी हालत भी बहुत बुरी है. 

गवर्नर ने कही ये बात 
वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर पैट्रिक मॉरिसी ने भी X पर एक पोस्ट के जरिए सारा की मौत की घोषणा की और लिखा कि कुछ देर पहले, स्पेशलिस्ट सारा बेकस्ट्रॉम कल की भयानक शूटिंग के दौरान लगी चोटों के कारण गुज़र गईं. यह वह नतीजा नहीं है जिसकी हमने उम्मीद की थी, लेकिन यह वह नतीजा है जिसका हम सभी को डर था. सारा ने हिम्मत, जबरदस्त इरादे और अपने राज्य और देश के प्रति पक्के कर्तव्य की भावना के साथ सेवा की.

उसने सेवा की पुकार सुनी
उसने सेवा करने की पुकार सुनी, अपनी मर्जी से आगे बढ़ी और वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड की सबसे अच्छी ताकत और कैरेक्टर के साथ अपना मिशन पूरा किया. 20 साल की सारा बेकस्ट्रॉम और 24 साल के एंड्रयू वोल्फ, 26 नवंबर को व्हाइट हाउस से कुछ ही ब्लॉक दूर पेट्रोलिंग कर रहीं थी. तभी एक बंदूकधारी ने उनपर गोलियां बरसा दीं. यह हमला थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले हुआ था, इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. हालांकि जब ये हमला हुआ तो राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे.

अफगान संदिग्ध हिरासत में
संदिग्ध की पहचान 29 साल के रहमानुल्लाह लकनवाल के रूप में हुई है, जो एक अफगान नागरिक है और 2021 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ऑपरेशन एलाइज़ वेलकम के जरिए अमेरिका में आया था. मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने हमले को लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर हमला करने की कोशिश की. उन्होंने कहा, “जैसा कि आप जानते हैं, DHS ने कन्फर्म किया है कि संदिग्ध एक अफगान नागरिक है जिसे पिछली सरकार ने यहां लाया गया था, जो बहुत बुरा प्रशासन था. हमले के बाद US अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने कहा कि संदिग्ध पर आतंकवाद का आरोप लगाया जा सकता है.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

