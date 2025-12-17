'ये मेरा फर्ज था...',भारतीय मूल के युवक ने पिता को उतारा मौत के घाट, इस बीमारी से था पीड़ित

Advertisement
America News: अमेरिका में एक 28 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है. उसने अपने पिता को हथौड़े से पीट-पीटकर मार डाला. हत्या के जुर्म में उसे गिरफ्तार किया गया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 17, 2025, 02:41 PM IST
America News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो लोगों की रूह कंपा देते हैं. अमेरिका से भी ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां पर भारतीय मूल के एक 28 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है. उसने अपने 67 साल के पिता को इलिनोइस के शॉमबर्ग में उनके घर पर हथौड़े से पीट-पीटकर मार डाला था, उसपर हत्या का आरोप भी लगा है. जानिए क्या है पूरा मामला. 

परेशान हुई महिला
मर्डर वाले दिन अनुपम पटेल की पत्नी सुबह करीब 5:42 बजे काम पर चली गई थीं, और अपने पति और बेटे को घर पर अकेला छोड़ गई थीं. पीड़ित डायबिटीज की वजह से नौकरी नहीं करता था और उसका ग्लूकोज मॉनिटर उसकी पत्नी के फोन से कनेक्टेड था. आमतौर पर अनुपम पटेल अपनी पत्नी को सुबह करीब 8 बजे फोन करता था. हालांकि घटना की तारीख वाले दिन उसने ऐसा नहीं किया, साथ ही उसने ये देखा कि उसका ग्लूकोज लेवल तेजी से गिर रहा है. वह परेशान हो गई लेकिन फोन पर अपने पति या बेटे से बात नहीं कर पाई.

हो गई मौत
वह सुबह करीब 10:30 बजे घर लौटी, जहां उसने देखा कि गैराज का दरवाजा अजीब तरह से खुला हुआ था और उसका बेटा कह रहा था कि उसने डैड का ध्यान रखा है और उसे जाकर उनसे मिलना चाहिए. महिला ने अपने पति को बिस्तर पर खून से लथपथ पाया और पुलिस को फोन किया. इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स थोड़ी देर में पहुंचे और अनुपम पटेल को मृत घोषित कर दिया. उन्हें मौके पर एक स्लेजहैमर मिला. रिकॉर्ड से पता चलता है कि पटेल को सिजोफ्रेनिया का पता चला है और वह पहले इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था.

बेटे ने कही ये बात
उसके बेटे अभिजीत पटेल ने पुलिस के आते ही सरेंडर कर दिया. पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि बचपन में कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के लिए अपने पिता को मारना उसकी जिम्मेदारी थी. उसने कबूल किया कि उसने अपने पिता पर कई बार स्लेजहैमर से वार किया, फिर कमरे से निकलने से पहले हथियार अपने पास रख दिया. मर्डर के समय अभिजीत पटेल को अपने पिता से कॉन्टैक्ट करने से मना किया गया था, क्योंकि उसने पहले उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन उसके माता-पिता ने उसे घर पर रहने दिया और उसने उसकी हत्या कर दी. 

